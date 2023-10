Ubriaco e senza patente alla guida di uno scooter rubato, 17enne fermato dai carabinieri

Genova. La scorsa notte, in un quartiere nell’immediato entroterra del capoluogo, una pattuglia in servizio notturno ha denunciato un minorenne di 17 anni per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, guida senza patente e guida in stato d’ebbrezza.

Il minore, alla guida di uno scooter, non si era fermato all’alt della pattuglia dandosi alla fuga.

Inseguito, raggiunto e fermato veniva riscontrato che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente e che era positivo all’alcol-test.

Successivi accertamenti permettevano inoltre di accertare che lo scooter sul quale viaggiava era oggetto di furto, permettendone il recupero e la restituzione al legittimo proprietario.