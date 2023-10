Turismo, Liguria in mostra al Ttg di Rimini: 35 operatori presenti alla fiera internazionale

Genova. La Liguria in mostra con 35 operatori del territorio tra amministrazioni locali, consorzi e aziende all’edizione 2023 del TTG di Rimini, la fiera internazionale B2B che da domani, mercoledì 11 ottobre, a venerdì 13, propone le novità del mercato agli operatori del settore.

Giovedì 12 alle ore 12 l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori incontrerà la stampa presso l’area dedicata alla Liguria, concepita e studiata come uno stand immersivo che rappresenta l’iconicità del territorio ligure con l’obiettivo di stupire, interessare e attrarre il pubblico nazionale ed internazionale e garantire visibilità alle imprese del comparto presenti in fiera per gli incontri con buyer e stampa di settore.

Le suggestive immagini della Liguria, con le sfumature blu del più bel mare d’Italia – con 82 bandiere Blu nel 2023, record nazionale – il verde intenso dei parchi e i romantici profili dei borghi, colorano le pareti dello stand e fanno da sfondo agli incontri B2B.

Particolare attenzione è stata riservata, in linea con tutte le iniziative di promozione del sistema regionale, alle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, grazie a un percorso gourmet che guiderà i visitatori alla scoperta dei sapori della nostra tavola, puntando soprattutto sull’entroterra con prodotti selezionati, derivanti da filiere di alta qualità, nel rispetto delle produzioni locali e di nicchia.

Il padiglione è sovrastato anche dalle immagini della campagna “Occhi di Liguria”: la bellezza e la vita della nostra regione restano negli occhi di chi le guarda, così tanto da rimanere ‘impresse’ nell’iride.

‘La Liguria si racconta con i suoi occhi’ è, non a caso, il titolo della conferenza stampa che si terrà al padiglione giovedì 12 ottobre alle ore 12, quando, insieme all’assessore Sartori, le amministrazioni locali illustreranno i prodotti turistici e i punti di forza dei singoli territori presenti allo stand.

“Siamo nuovamente presenti a Rimini perché la scelta di puntare sulla promozione e la valorizzazione del nostro territorio passa attraverso le fiere più importanti del Turismo come è appunto il TTG – afferma Sartori -. Siamo sempre più convinti di essere sulla strada giusta: lo scorso anno ben 900 buyer nazionali ed esteri hanno avuto incontri nel nostro stand con i 33 operatori presenti che ora sono aumentati a 35. Il nostro obiettivo è quello di far della Liguria una meta turisticamente appetibile 12 mesi all’anno: non dobbiamo dormire sugli allori dei numeri da record registrati durante la stagione estiva ma dobbiamo continuare a promuovere i nostri territori e contestualmente sostenere ed incentivare gli operatori, che sono encomiabili per gli sforzi fatti in questi anni, affinché migliorino sempre di più il livello dell’offerta”.

L’edizione 2023 di TTG Travel Experience – la numero 60 – si terrà nell´area Ovest del quartiere fieristico di Rimini e si articolerà in tre principali aree espositive: la sezione Italia, che aggrega l´offerta turistica nazionale, il Global Village che raccoglie l´offerta dei tour operator e delle imprese di prodotti e servizi per il turismo, e The World con tutte le destinazioni estere.

La manifestazione conta sulla partecipazione di oltre mille buyer provenienti da 90 Paesi del mondo, mentre saranno circa 250 gli speaker internazionali che si avvicenderanno sui palchi delle 9 Arene in padiglione e nelle diverse sale del Quartiere Fieristico di Rimini.

Nell’anno dell’Utopia, tema portante dell´edizione 2023, professionisti e imprese del comparto avranno modo di confrontarsi e relazionarsi con accademie, economisti, sociologi, tecnologi e creativi per ridisegnare prodotti e mappe capaci di incontrare le nuove sensibilità dei viaggiatori.

I 35 seller liguri presenti a TTG 2023:

Consorzio Portofino Coast

Golfo Paradiso srl

Kitty Tours srl

LOVE5TERRE

C-WAY S.R.L.

Comune di Diano Marina

Arbaspàa srl

Elevation Club

Comune di Sanremo

Ligurian Gardens

Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre – Golfo dei Poeti

Beautifuliguria srls

Hotel Grande Albergo

Città di Bordighera

“MYSEAGENOA YACHTS AND MORE”

Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio

Grand Hotel Savoia Genova

Comune della Spezia

Velabus: Tour Operator – Bus Operator – Incoming Liguria

Comune di Chiavari

LIGURIA TOGETHER MICE & EVENTS

LIGURIA TOGETHER HOTELS & ACCOMMODATION

LIGURIA TOGETHER FOOD AND BEVERAGE

LIGURIA TOGETHER INCOMING

Consorzio Sestri Levante In

IN & OUT – SESTRI LEVANTE & 5 TERRE – COOKING CLASSES – RESTAURANTS – EXPERIENCES

Excelsior Palace Portofino Coast

Riviera dei Fiori Hotels

VISITALASSIO

Città di Genova

Rete Bella Liguria / CNA Liguria

CINQUETERREHOLIDAYS BY CONFARTIGIANATO TURISMO LA SPEZIA

Comune di Portovenere

Grand Hotel Torre Fara

Genovarent srl