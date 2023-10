Tunnel subportuale, la versione dell’ingegnere: “Valutazioni sbagliate, ma con la sopraelevata può funzionare”

Genova. Un progetto complesso con molte cose da chiarire, diversi errori di valutazione e che rischia di gettare nel caos la viabilità cittadina. Questo in sintesi il giudizio sul progetto del tunnel subportuale di Gianluigi Gatti, ingegnere, ex dirigente del Comune di Genova settore strade, che per anni ha studiato e analizzato le strade, le infrastrutture viarie e i flussi di traffico della nostra città.

“Ho letto e studiato tutta la corposa documentazione del progetto del tunnel – racconta – è ho ravvisato una serie di valutazioni sbagliate che rendono l’efficacia di quest’opera alquanto incerta. Nelle premesse Autostrade per l’Italia afferma che la Sopraelevata è divenuta inadatta ad assorbire il traffico, anche perché sarebbe arrivata a fine vita. Sono stato responsabile delle strade per 15 anni – andando in pensione lo scorso maggio – e garantisco che Aspi non ha mai fatto una visita completa sulla Aldo Moro. Questa valutazione arriva prima dell’intervento sul viadotto dello snodo di San Benigno, intervento ancora in corso, dove il comune aveva fatto alcune verifiche ed era emerso non un problema strutturale ma la necessità di un adeguamento alle nuove normative subentrate negli ultimi anni. Da qui a dire che tutta la sopraelevata sia a fine è vita è sbagliato“.

Una valutazione “induttiva”, inoltre, non terrebbe conto di un altro fattore: “La sopraelevata è stata progettata anche per sostenere il traffico di mezzi pesanti. Solo qualche anno dopo la sua entrata in funzione è emerso un difetto sugli appoggi, cosa che ha fatto scattare il divieto cautelativo per i mezzi sopra le 2,5 tonnellate. In questi decenni, quindi, la strada ha sostenuto molto meno carico di quanto poteva farlo, cosa che di fatto ha protratto la sua vita utile“. Una vita utile che potrebbe essere facilmente conservata con una manutenzione ragionata e costante: “I soldi che si investiranno per il tunnel, ad oggi 900 milioni, garantirebbero questa manutenzione per molti anni ancora“.

Il rendering con la nuova viabilità

Ma il tunnel subportuale non sarà opera migliorativa rispetto all’assetto attuale? “Forse, ma in termini molti minimi – risponde Gatti – Il tunnel avrà due corsie di traffico come la sopraelevata, visto che la famosa ‘corsia dinamica’ è stata cassata dal Consiglio dei Lavori Pubblici, restando una corsia di emergenza, cosa che la Aldo Moro non ha, ma che comunque non consente una maggiorazione dei flussi di traffico“.

Un passaggio che sta particolarmente a cuore per l’ingegnere è poi proprio il destino della Aldo Moro: “Il suo abbattimento non è previsto nel progetto. Non sono previsti i soldi per farlo, e questo fattore non è stato inserito nella valutazione costi/benefici. Ma di fatto il destino di questa infrastruttura è segnato, anche se viene detto che se ne farà un dibattito pubblico. Come è noto, infatti, per completare le rampe di accesso al tunnel sarà demolito un pezzo della sopraelevata e dei suoi accessi da via Madre di Dio, cosa che di fatto la rende inservibile. Altro che dibattito“.

Secondo Gatti, infatti, la possibilità di mantenerla, stante questo progetto, sarebbe solamente di facciata. E il motivo sarebbe un altro: “In tutti i rendering del Waterfront, la sopraelevata non c’è più, non è disegnata, non è prevista”. Un ‘dettaglio’ di cui è stato chiesta chiarezza anche nella seduta dello scorso mercoledì 11 ottobre, del consiglio del Municipio VIII Media Valbisagno, durante il quale l’assessore e vicesindaco Pietro Piciocchi ha presentato il masterplan del progetto della rigenerazione urbana dell’ex quartiere fieristico. “Un disegno che nelle sue premesse lo stesso Renzo Piano ha voluto eliminare tutti gli elementi di cesura tra città e mare – ha detto Piciocchi rispondendo sul punto – tra cui ci sarebbe anche la sopraelevata”.

E poi a pesare sul giudizio negativo del progetto del tunnel l’impatto sulla viabilità della Foce: “L’innesto su viale Brigate Partigiane è completamente sbagliato – sottolinea Gianluigi Gatti – è in un punto per nulla raccordato alla viabilità adiacente, e rischia di far saltare tutta la viabilità. Ci sarà un incrocio di flussi incredibile, tra via Cecchi, via Barabino, e circonvallazione a mare e il tunnel. Per chi esce poi dalla galleria, per andare verso il centro, dovrà per forza svoltare a destra verso il mare, dove poi potrà tornare indietro utilizzando una rotonda, aggiungendosi al traffico di entrambe le direttive di marcia della zona“.

Inoltre esiste un altro punto poco chiaro, secondo l’ingegnere, vale a dire le tipologie di mezzi che potranno attraversare il tunnel: “I mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate non potranno accedervi, quindi anche furgoni sopra una certa dimensione, autobus e pullman turistici, come la Aldo Moro, mentre non si capisce quali motocicli saranno ammessi”. Nel progetto, infatti, si parla di una strada, quella del tunnel classificata come “strada urbana di scorrimento“, che di per sé potrebbe consentire il passaggio anche di ciclomotori, “ma nelle carte si parla di classi di veicoli A e B, facendo riferimento alle categorie autostradali. Cosa che di fatto escluderebbe tutte le moto sotto i 150 cc di cilindrata. Con gravissimo impatto sulla viabilità di tantissimi genovesi”. Un punto quindi molto e delicato che andrebbe chiarito il prima possibile.

Ma quindi, in definitiva, il tunnel subportuale è un progetto da buttare? “No, è un progetto da migliorare e da affiancare alla sopraelevata – conclude Gatti – Se il tunnel fosse realizzato solo per l’attraversamento levante ponente senza l’immissione centrale, si potrebbe mantenere la sopraelevata, raggiungendo quella ridondanza viaria necessaria per garantire un ottima gestione dei flussi di traffico della città di Genova e un miglioramento della qualità della vita per i genovesi e della loro stessa sicurezza“. Insomma, mai come in questo caso, due è meglio di uno.