Treni, odissea sul regionale Milano-Genova: tre vagoni staccati per guasto e passeggeri ammassati

Genova. Odissea nel primo pomeriggio sul treno regionale Milano-Genova 3025, frequentato da centinaia di passeggeri costretti a trascorrere buona parte del viaggio all’insegna dei disagi per un inconveniente che alla fine ha portato ad accumulare più di un’ora di ritardo.

La disavventura è iniziata poco prima di Pavia, dove il treno si è fermato a causa di un problema tecnico ai servizi igienici. Essendo impossibile proseguire il viaggio in quelle condizioni, tre vagoni (la metà di quelli disponibili) sono stati staccati dal convoglio e i passeggeri sono stati fatti trasbordare sulle altre carrozze, che però erano già piene di gente.

Risultato: tutti stipati in condizioni di grave sovraffollamento. Trenitalia, scusandosi per il disagio, ha fatto sapere che questa era l’unica alternativa alla cancellazione totale del treno. I viaggiatori diretti a Tortona e Voghera sono stati invitati a prendere un treno successivo diretto ad Alessandria, ma non tutti hanno seguito l’indicazione.

Per alleviare i disagi l’azienda ha predisposto un altro treno, con più carrozze, all’altezza di Arquata Scrivia: qui i viaggiatori diretti a Genova sono scesi e risaliti sul nuovo convoglio con relativi bagagli al seguito. Alla fine il ritardo ha superato i 60 minuti. L’arrivo a Brignole, secondo orario, era previsto alle 14.27.