Treni, Candia (Lista Sansa): “Anni di disagi per migliorare l’infrastruttura ma senza prevedere un treno in più”

Genova. “Ormai è sempre più evidente che per la Regione la mobilità sostenibile non rientri tra le priorità. In queste settimane in cui sono iniziati i pesanti disagi per i cantieri del Nodo ferroviario e del Terzo Valico non ci sono stati segnali di voler attuare una compensazione da parte della Regione né a livello tariffario né tanto meno con un aumento dei treni”.

A dichiararlo la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia.

“I cittadini è giusto che sappiano che avranno davanti a loro fino a 5 anni di disagi per importanti lavori sull’infrastruttura, ma una volta attivata la nuova rete non ci sarà nemmeno un treno in più rispetto ad oggi – sottolinea Candia -. Avere il Nodo ferroviario di Genova pronto (doveva essere inaugurato nel 2016) senza metterci i treni in grado di offrire un servizio metropolitano con una frequenza di 6/7 minuti, cambierà di poco la qualità del trasporto rispetto ad oggi”.

“Ancora una volta occorre ricordare che la Regione non intende prevedere nuovi treni sulla tratta metropolitana perché per farlo dovrebbe ridiscutere il contratto di servizio con Trenitalia in scadenza nel 2032 – spiega la consigliera regionale -. Dopo anni di battaglie lo scorso luglio siamo riusciti ad ottenere di poter discutere del contratto di servizio in una Commissione regionale ad hoc, e utilizzerò quella sede per insistere sui punti cruciali per garantire un efficace servizio di trasporto su ferro nella nostra regione”.

“Se vogliamo davvero perseguire una mobilità sostenibile spostando le persone dalla gomma al treno – conclude Selena Candia – servono treni metropolitani ogni 6/7 minuti, una frequenza più alta nei fine settimana (oggi è di circa un treno ogni ora), un servizio serale che possa rendere il mezzo fruibile anche per chi si sposta dopo cena e una politica tariffaria che preveda ad esempio la gratuità per i giovani come avviene in Emilia-Romagna e altre agevolazioni per anziani, famiglie e persone meno abbienti”.