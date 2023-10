Trasporti, Ghio (Pd): “Ministro dei trasporti e Regione Liguria si attivino, i lavori per il potenziamento della rete ferroviaria sono fondamentali”

Genova. “Il Ministro Salvini si attivi per verificare con Regione Liguria e Rfi lo stato di attuazione dei progetti per il potenziamento del Nodo di Genova e metta in campo ogni possibile soluzione per attenuare e contenere le criticità emerse in queste settimane, anche attraverso un potenziamento dei collegamenti intermodali coinvolgendo Rfi e Trenitalia. I lavori sulla rete ferroviaria sono fondamentali per il suo potenziamento, ma i disagi subiti in questi giorni dai cittadini liguri, a causa di una mancata organizzazione e coordinazione dei cantieri, non è più accettabile”.

Così la deputata e vicepresidente PD alla Camera Valentina Ghio che ha presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

“I rappresentanti delle associazioni dei pendolari da tempo denunciano un mancato coinvolgimento e la scarsa considerazione degli utenti nell’avvio di questi cantieri e nel valutare soluzioni alternative. E nonostante i numerosi disagi che i pendolari subiscono e dovranno subire per i prossimi anni, hanno visto un incremento del costo del biglietto del 6% e si ritrovano a viaggiare in assenza di misure alternative a supporto della mobilità. Una situazione insostenibile che richiede un intervento immediato di coordinazione e supporto dei viaggiatori anche attraverso il potenziamento dei servizi intermodali a compensare le carenze. MIT e Regione non possono lasciare gli utenti dei servizi di trasporto nel caos, devono fornire risposte”, conclude Ghio.