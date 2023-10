Trasferta amara per Rapallo Pallanuoto: Plebiscito Padova vince 12 a 7

Rapallo. Il match di cartello della quinta giornata del Campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile tra Plebiscito Padova e Rapallo Pallanuoto vede prevalere le venete per 12 a 7.

Un Rapallo poco preciso, cede alla lunga alle padrone di casa, che trovano nelle proprie straniere grande incisività sotto porta. Le liguri ci provano restando in gara fino ai minuti iniziali dell’ultimo tempo di gioco, ma pagano probabilmente la poca incisività in superiorità numerica e qualche disattenzione che si traduce in gol facili per le bianco scudate di mister Posterivo.

LA PARTITA

Primo quarto di grande equilibrio, di Yaacobi l’unica rete a ridosso del primo intervallo (1-0). Nel secondo parziale va a segno di beduina Schaap, rispondono le liguri con Marcialis che dimezza lo svantaggio. Caso mura un uno contro zero, ma sulla respinta, è ancora Schaap che raccoglie e appoggia in rete (3-1). Poi è Casson a presentarsi sola davanti a Caso per il +3 (4-1).

Al cambio vasca botta e risposta: ancora Marcialis primo centro in superiorità per Rapallo, poi Yaacobi si gira al centro e insaccala, quindi Bianconi di prepotenza da post quattro. Caso sventa la superiorità delle padrone di casa ma nulla può su Yaacobi da distanza ravvicinata, poi Zanetta sigla il gol che vale il meno due (6-4).

Ultimo quarto, sale in cattedra Schaap: prima con un fendente all’incrocio, poi su una disattenzione difensiva inventa una palomba a tu per tu con il portiere (8-4). Bianconi fa centro in extra player (8-5), poi inevitabilmente il pressing a tutto campo del RPN per provare a ricucire, apre spazi alle patavine che allungano con la doppietta di Meggiato e ancora Yaacobi (5 gol per lei). Per le ospiti a segno Kudella e Grasso in extra player.

Vincono con merito le patavine che recitano alla perfezione il proprio spartito, solita difesa attenta e capacità di punire gli errori avversari. Per le ragazze di Antonucci, oltre a qualche errore ingenuo, da rivedere la gestione delle superiorità numeriche dove si registra una percentuale del 30% di realizzazioni.

I COMMENTI

“Siamo tutte consapevoli che avremmo potuto fare meglio”, esordisce così Carolina Marcialis, che poi continua: “Sapevamo bene che sarebbe stata una partita difficile e che il Plebiscito è un avversario ostico per chiunque, ma c’è rammarico per non aver espresso al meglio le nostre qualità. Non facciamo drammi per la sconfitta, non sposta di una virgola i nostri propositi, anzi sarà uno sprone per affrontare con maggior agonismo e concentrazione le sfide che ci attendono. Siamo una squadra nuova con tante ragazze giovanissime, dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti. Analizzeremo tutte le situazioni che oggi ci hanno penalizzato e daremo il massimo per non incappare negli stessi errori in futuro. Siamo un gruppo solido e remiamo tutti nella stessa direzione, il sentimento comune in questo momento e di tornare in vasca per dimostrare il nostro valore”.

TABELLINO

Padova – RPN 12-7 (1-0; 3-1; 2-3; 6-3)

Superiorità numeriche: Padova 2/8 Rapallo 4/14. Espulso il tecnico Antonucci nel quarto tempo. Uscite per

limite di falli Queirolo (P) e Cabona (R) nel quarto tempo.

Spettatori: circa 130

Arbitri: Colombo e Fusco.