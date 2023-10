Tragedia a Savona, trovato il cadavere di Claudio Cardillo, il 19enne scomparso una settimana fa

Savona. Tremenda notizia questa mattina ad Albenga, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Claudio Cardillo, il 19enne scomparso da casa la scorsa settimana. Da domenica scorsa non si avevano più sue notizie. Il ritrovamento è avvenuto a Vadino, all’interno della galleria ferroviaria che collega Albenga e Alassio. Tra le ipotesi, la più con concreta sembra portare ad un gesto volontario ma sono in corso in queste ore le indagini dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Ieri le ricerche si erano estese, per oltre 3 ore, anche al rifugio antiaereo di Albenga, dopo che erano già state passato al setaccio il tratto di costa tra Vadino e Punta Murena (anche in collaborazione con il mezzo aereo del nucleo elicotteristi dei carabinieri di stanza a Villanova d’Albenga).

La salma del giovane è stata trasportata all’obitorio del cimitero di Zinola, a disposizione dell’autorità giudiziaria.