Tradizione e innovazione: Latuta veste i professionisti dal 1933

Scelta e durata: queste le parole chiave di Latuta dal 1933. L’azienda italiana si impegna a fornire un abbigliamento da lavoro di qualità superiore, unendo tradizione e innovazione per servire ogni settore con offerte vantaggiose e un catalogo sempre attuale.

La proposta dell’e-commerce è concepita proprio per fornire una risposta puntuale alle necessità di qualunque ambito lavorativo. Include, infatti, prodotti dedicati al settore sanitario (come le divise sanitarie), della ristorazione, edile, industriale, promozionale, scolastico o universitario, DPI, articoli da utilizzare nei saloni di bellezza e benessere o nel settore domestico. Alcuni esempi?

La sezione Chef & Horeca annovera abbigliamento da cucina, come giacche e pantaloni da cuoco, nonché grembiuli, cappelli e scarpe da cucina, abbigliamento sala e bar (magliette per barman e grembiuli per barman e cameriere) e abbigliamento hotelleria (gilet e camicie da lavoro, gonne, pantaloni e molteplici accessori, fra cui cravatte e papillon).

La pagina del negozio digitale riservata al settore sanitario, invece, include tutti quegli articoli indispensabili per lavorare in sicurezza e trasmettere fiducia e professionalità ai pazienti. Alcuni esempi? Casacche e pantaloni sanitari, camici medici, cuffie chirurgiche (sia in tinta unita che a fantasia), zoccoli e calzature sanitarie.

Quanto all’ambito edilizio, Latuta propone abbigliamento da lavoro generico, dedicato a operai, meccanici, carpentieri e saldatori. Disponibile anche abbigliamento termico, come magliette e pantaloni per agire in ambienti freddi e umidi, a cui si unisce abbigliamento ad alta visibilità, dotato di appositi inserti catarifrangenti e calzature antinfortunistiche.

Chiaramente, dell’offerta di Latuta fanno parte ulteriori soluzioni, accuratamente selezionate per rispondere alle necessità di ogni ambito professionale. Ai capi d’abbigliamento per colf, addetti alle pulizie e maggiordomi si uniscono divise per parrucchieri, barbieri ed estetisti. Da non dimenticare nemmeno le uniformi scolastiche e universitarie, gli indumenti promozionali e i DPI, come occhiali di protezione, mascherine filtranti e cuffie monouso.

Il team di Latuta, composto da un team di esperti e professionisti, è sempre pronto a supportare il cliente in ogni fase dell’acquisto, fornendo consigli, indicazioni utili e preventivi su misura.

Grazie alla completezza e all’accessibilità della proposta, ogni anno, vengono gestiti con successo oltre 25.000 ordini.

I prodotti presenti in catalogo sono corredati da convenienti sconti quantità, attivi anche su taglie e colori assortiti, che conducono ad un concreto risparmio sui costi di listino ufficiali. È possibile ordinare anche un singolo pezzo, poiché non è previsto un quantitativo minimo d’ordine. I capi d’abbigliamento, infine, possono essere personalizzati con il proprio nome o il logo aziendale mediante serigrafie e ricami.