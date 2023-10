Tir in fiamme sulla A10, traffico bloccato tra Arenzano e il bivio con la A26

Genova. Traffico bloccato in mattinata sull’autostrada A10 Genova-Savona tra il bivio per la A26 e Arenzano, in direzione Ventimiglia, per un tir in fiamme.

L’incendio è divampato nella parte posteriore del mezzo, quando si trovava all’altezza di Crevari. Il conducente si è accorto di cosa stava accadendo, ha accostato e ha staccato la motrice, poi ha chiamato i soccorsi.

Sul posto due quadre dei vigili del fuoco, il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale. Il traffico, come detto, è bloccato, e poco prima di mezzogiorno erano 2 i chilometri di coda che si erano formati, in aumento.