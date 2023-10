Tigullio in lutto, è morto Giancarlo Mordini: una vita spesa per migliorare la sanità

Lavagna. È morto ieri Giancarlo Mordini, 90 anni, presidente del Comitato assistenza malati Tigullio.

Personaggio di spicco nel mondo della sanità tigullina che voleva costantemente migliorare, con progetti in parte realizzati, con iniziative atte a trovare finanziamenti che venivano devoluti all’Asl.

Ideatore del Premio Esculapio d’oro, conduttore su TelePace della rubrica “Sana sanità”. Nella vita privata aveva gestito un avviato negozio di ferramenta a Lavagna.

La notizia della sua morte, avvenuta ieri sera, suscita grande cordoglio anche nel mondo della politica. “Sono sconcertato e addolorato – scrive in una nota il consigliere regionale Giovanni Boitano, eletto con la Lista Toti -. Gli sono vicino da quando negli anni Ottanta aveva iniziato dal suo ufficio di Lavagna. Da allora non si è più fermato, le persone hanno capito chi era Mordini, non sono pertanto mancate le donazioni servite per acquistare importanti apparecchiature per l’ospedale di Lavagna, del Tigullio e non solo. Schietto, diretto, sapeva rapportarsi con tutti, dalle persone più umili sino ai vari direttori della Asl 4 ben consci del lavoro che stava compiendo a favore del territorio. Con Telepace aveva portato la sanità nelle case di tutti. Nonostante il passare degli anni era instancabile pronto ad accettare sempre nuove sfide, con un unico obiettivo, la salute delle persone. Con la sua scomparsa il Tigullio perde un punto di riferimento importantissimo, poche persone resteranno nel cuore della gente come Mordini, spetta ora ai suoi collaboratori il compito di ricordarlo degnamente portando avanti le sue idee”.

“La nostra comunità ha perso una figura importante, che si è sempre spesa per aiutare i malati. Oggi Chiavari si stringe accanto alla famiglia di Giancarlo Mordini e a tutti coloro che hanno collaborato con lui negli anni. Un impegno straordinario il suo, a favore del prossimo. Grazie al Comitato Assistenza Malati Tigullio è riuscito a raccogliere fondi per acquistare attrezzature mediche, per finanziare borse di studio e aggiornamenti tecnici per medici ed infermieri, oltre a migliaia di euro per la ricerca. Un punto di riferimento per tutti. Il suo senso del dovere e la sua forza devono essere per noi fonte di ispirazione. Ci lascia una grande eredità morale e diversi progetti in corso di realizzazione, tra cui l’ampliamento del pronto soccorso di Lavagna. Grazie Giancarlo”, dichiarano il sindaco Messuti, il vicesindaco Canepa e il presidente del consiglio Segalerba.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti esprime, a nome della Giunta regionale, profondo cordoglio: “Da sempre figura di riferimento per la difesa dei diritti dei malati nel Tigullio – dichiarano il presidente e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – Mordini ha saputo negli anni lasciare un segno indelebile nella Sanità del levante ligure. Protagonista di preziose donazioni servite per acquistare importanti apparecchiature e di costanti iniziative per promuovere il miglioramento della sanità territoriale, ha fondato un Comitato capace di portare avanti un riconoscimento, l’Esculapio d’Oro, diventato appuntamento irrinunciabile per il territorio per la capacità di mettere in evidenza la buona Sanità. In questo momento le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il Comitato da lui fondato”.