‘Terzo Valico: Genova porta d’Europa – Il Mediterraneo al centro del Mondo’, il 12 ottobre il convegno Colombiano

Genova. Da più di 60 anni l’Istituto Internazionale delle Comunicazioni organizza, su mandato del Comune, il convegno Colombiano del 12 ottobre, da alcuni decenni alla sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

Il tema affrontato quest’anno (orario 9-13) è: Terzo Valico: Genova porta d’Europa – Il Mediterraneo al centro del mondo.

Grazie alla collaborazione con Assagenti, il convegno Colombiano è stato inserito nel palinsesto della Genoa Shipping Week, in programma dal 9 al 15 ottobre.

Come ogni anno il programma è di ricco di contenuti e interventi di altissimo livello, oltre ai tradizionali saluti istituzionali dove interverranno le autorità, parteciperanno Edoardo Rixi viceministro Infrastrutture e Trasporti, Marco Bucci Sindaco di Genova, oltre a rappresentanti della Marina Militare e del Comando delle Capitanerie.

Il convegno si svolgerà in presenza.

PROGRAMMA

Modera: Fabio Capocaccia, Past President, IIC

Indirizzi di saluto

Giovanni Toti, Presidente, Regione Liguria

Amm. Piero Pellizzari, Direttore Marittimo, Liguria

Paolo Piacenza, Commissario, ADSP Mar Ligure Occidentale

Remo Gattiglia, Governatore, Rotary Distretto 2032

Giorgia Boi, Presidente, Propeller Club Genova

Enrico Sterpi, Presidente, Ordine degli Ingegneri di Genova

Riccardo Miselli, Presidente, Ordine degli Architetti di Genova

Luca Barigione, Presidente, Federmanager Liguria

Relazione introduttiva: Cristoforo Colombo e Genova Porta d’Europa

Marco Bucci, Sindaco, Città Metropolitana di Genova

1° Sessione: Il Mediterraneo, Mare del mondo e Canale tra i continenti

Le strettoie di un oceano ristretto

Amm. Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore, Marina Militare

Sicurezza della navigazione e digitalizzazione: un concreto aiuto ai traffici nel Mediterraneo

Amm. Isp. Capo (CP) Nicola Carlone, Comandante Generale, Comando Generale delle Capitanerie di porto

Di chi è il Mediterraneo?

Zeno D’Agostino, Presidente, ESPO e Presidente, ADSP Mare Adriatico Orientale

Chi e cosa passa nel Mediterraneo

Massimo Deandreis, Direttore generale, SRM

L’evoluzione delle politiche europee per lo sviluppo dei porti nel quadro delle reti TEN-T

Paolo Guglielminetti, Partner, PwC Business Services

Emanuela Vetrano, Manager, PwC Business Services

2°Sessione: Il Terzo Valico – Genova porta d’Europa

Terzo Valico – Lo stato dei lavori

Calogero Mauceri, Commissario straordinario, Terzo Valico

Titolo TBA

Intervento a cura di SBB CARGO INTERNATIONAL

Titolo TBA

Laura Ghio, Dirigente Pianificazione, Lavoro e Innovazione, ADSP Mar Ligure Occidentale

eBridge Project experience: potentialities of Digitalization, Optimization and Digital Twin to support the efficiency of the Rail Last Mile towards Terzo Valico

Luca Abatello President & CEO, Circle Group

Paolo Pessina, Presidente, Assagenti

Tavola Rotonda – La logistica italiana è pronta al servizio del traffico Europeo?

Partecipano:

Betty Schiavoni, Vicepresidente, ALSEA

Marco Conforti, Presidente, PSA Italy

Stefano Messina, Presidente, Assarmatori

Intervento a cura di Fedespedi

Altri interventi a cura di associazioni e aziende partner

Conclusione del convegno

Edoardo Rixi, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti