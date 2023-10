Terrorismo, l’attentatore di Bruxelles a Genova nel 2011: incrementati i controlli in porto e aeroporto

Genova. E’ stato a Genova nel 2011 Abdesalem Lassoued, il terrorista che due giorni fa ha ucciso a Bruxelles due cittadini svedesi prima della partita Belgio-Svezia.

Dopo le molte informazioni parziali ed errate filtrate ieri (a partire dalla foto del presunto terrorista

circolata in piazza della Vittoria nel 2021 che in realtà ritraeva un lavoratore tunisino che nulla c’entra con il terrorismo ma che era a Genova per un problema con il passaporto) oggi è emersa una sola certezza. Lassoued a Genova è arrivato solo nel 2011, per ottenere un passaporto dal consolato che copre diverse regioni (Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta ed Emilia Romagna).

Quando nel marzo del 2021 condivide il video il cui screenshot è girato per tutta la giornata di ieri, Lassoued si è limitato a mettere su uno dei suoi profili il video girato in una chat di supporto ai cittadini tunisini che avevano problemi con i documenti.

Accertamenti della Digos sono in corso per capire se sia stato in Liguria anche nel 2021 quando sarebbe stato girato il video che l’attentatore ha condiviso sul suo profilo. In merito il procuratore Nicola Piacente ha chiesto alla Digos una relazione scritta.

Intanto sono stati incrementati i controlli in porto, aeroporto e scali ferroviari. Genova è infatti considerata strategica per la vicinanza alla frontiera con la Francia ma anche per la partenza e l’arrivo dei traghetti dalla Tunisia e dal Marocco.