Telecamere a bordo sulle barche dei pescatori, Piana: “No alla burocrazia-fesseria”

Genova. “L’Unione Europea sbandiera parole come semplificazione e sostegno, ma con la nostra pesca predica bene e razzola male. La Lega e lo stesso Governo italiano non condividono il voto a favore della maggioranza del Parlamento europeo sul regolamento controlli per le telecamere a bordo“.

Così il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana sul regolamento controlli della pesca approvato in questi giorni dal Parlamento Europeo con larga maggioranza (438 voti favorevoli).

“I controlli già ci sono e restano pervasivi tra sistema automatico di tracciamento, giornale di bordo elettronico, blue box, non si capisce cosa possa apportare in più questo provvedimento. O meglio, è facilmente intuibile: obbligare i nostri pescatori ad una sorta di Grande Fratello esacerberà gli animi di un settore che più di altri soffre di una crisi perdurante, aggiungendo burocrazia alla burocrazia, per di più su una mancanza di armonizzazione. Una norma punitiva basata su un ipotetico rischio di infrazione, non su infrazioni commesse”.

“In questo modo non si fa altro che favorire il pesce importato a discapito della nostra produzione di altissima qualità e della nostra forza lavoro. La Lega continua la sua battaglia per la pesca contro ogni strumentalizzazione, contro norme che ledono gravemente la dignità della persona e dei lavoratori”, conclude Piana.