Tegola Sampdoria. Lesione di primo grado per Pedrola

Per qualche partita la Sampdoria dovrà fare a meno di Pedrola, uscito dopo 30 minuti di gioco nella partita contro il Catanzaro. Durante una brutta entrata di Ghion, il giocatore ha sentito tirare dietro alla gamba destra, come ha riferito Pirlo in conferenza stampa. Oggi gli esami strumentali ne hanno dato ufficialità: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

L’attaccante verrà sottoposto ad ulteriori controlli entro le prossime due settimane. Una perdita decisamente importante nell’immediato per i blucerchiati.

Sulla via del recupero, anche se non ancora al 100%, Fabio Depaoli su cui il controllo ha evidenziato un miglioramento.