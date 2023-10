Teatro della Tosse, il 6-7 ottobre in scena “Mazut” per la prima volta a Genova

Genova. Si è aperto il 4 ottobre scorso il focus di appuntamenti della IX ed. di Resistere e Creare, rassegna di danza internazionale di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse diretta da Linda Kapetanea e Jozef Fruček con Marina Petrillo.

La rassegna da sempre aperta al contemporaneo e ai linguaggi innovativi, porta con sé suggestioni inedite per l’Italia e per Genova ed è oggi residenza creativa, circuitazione di artisti internazionali, sostegno produttivo, attività di scouting, formazione, innovazione di linguaggi, contaminazione della tradizione, speculazione sul futuro e mediatore culturale tra vecchie e nuove generazioni con un’offerta di appuntamenti destinata a un’ampia fascia di pubblico.

A conferma del carattere internazionale della rassegna venerdi 6 e sabato 7 ottobre in scena MAZUT, splendido spettacolo onirico della compagnia franco-catalana Baro D’Evel per la prima volta a Genova, tra i primi spettacoli di Blaï Mateu Trias e Camille Decourtye, duo franco catalano fondatore della compagnia Baro d’evel, di cui ha assunto la direzione artistica dal 2006.

Mazùt, riallestito nell’ottobre 2021 e presentato in Italia in prima nazionale al REF21 (Roma Europa Festival), è un sogno fragile e sospeso come una bolla di sapone, in cui il tempo assume la qualità di un appassionato passo a due, una visione dal sapore surrealista che scava e scova il nostro essere animali: due creature alla ricerca del loro animale interiore perché l’umanità le ha sopraffatte, perché hanno perso l’istinto, perché il mondo va troppo veloce, troppe parole, troppe lettere. Due creature che vogliono trovare le loro prime sensazioni, prima degli uomini eretti, prima degli uomini pensanti, per essere un organismo che respira e guarda il mondo.

Tra gli spettacoli meno visti di questi artisti, Mazùt rappresenta un punto di svolta nel percorso di sperimentazione della compagnia Baro d’Evel che ha permesso di continuare ad ampliare i propri linguaggi ed è stato il punto di partenza per le creazioni successive, Bestias e Là, sur la falaise..

Nato dal duetto di Blaï Mateu Trias e Camille Decourtye sul palcoscenico, è divenuto per la sua solidità un repertorio trasmesso anche ad altri interpreti, artisti della stessa generazione; a Genova va in scena nell’interpretazione di Valentina Cortese e Julien Cassier.

“Cerchiamo di catturare quei momenti, quei luoghi instabili, dove il corpo trema quando cerca l’immobilità, il confine tra padronanza e non padronanza, tra controllo e abbandono.

Forse la cosa importante è ciò che accade tra le pause, tra le vette, quando ci si perde, quando il corpo deve trovare la soluzione. È in questi momenti di transizione che possiamo cogliere l’altro, sentirlo, trovarlo, dove non pretendiamo più, dove lasciamo che accada, perché nulla va come previsto, tutto cambia, ci adattiamo continuamente, siamo esseri in trasformazione”.

