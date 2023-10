Svolta per Hennebique, via libera dall’Autorità portuale: adesso possono iniziare i lavori

Genova. Svolta per la riqualificazione di Hennebique, ferma al palo da due anni dopo l’annuncio della partenza dei lavori. Come comunica in una nota l’Autorità di sistema portuale, oggi “è stata formalizzata la determinazione conclusiva del procedimento di conferenza dei servizi che autorizza il raggruppamento temporaneo di imprese Vitali & Roncello a realizzare l’intervento di recupero”.

Dalla prossima settimana potranno così iniziare le prime attività di cantiere che prevedono la rimozione degli ingombri presenti all’interno dell’edificio e la messa in sicurezza dell’area, il tutto propedeutico ad accelerare l’avvio dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del compendio nel rispetto delle prescrizioni emerse in sede di conferenza di servizi, comprese quelle richieste dalla Soprintendenza.

Da quanto era trapelato a settembre, l’impasse era dovuta al parcheggio da 600 posti che in origine era previsto totalmente interrato. Poi la “scoperta” del rio Sant’Ugo, che scorre sotto l’omonima via e lambisce le fondamenta dell’edificio prima di sfociare in mare, ha costretto a rivedere tutti i piani. Ciò che mancava era il via libera a una variante di progetto che prevedeva di ricavare i parcheggi in parte nel sottosuolo (ma su una superficie più piccola) e in parte al livello stradale. Una pratica già di per sé complicata, che tuttavia ha scontato anche i rallentamenti dovuti al passaggio di Paolo Emilio Signorini ad Iren e il commissariamento dell’ente di Palazzo San Giorgio.

La storia di Hennebique

L’ex silos granario “Hennebique” rappresenta uno dei più interessanti esempi di costruzioni in cemento armato del secolo scorso. L’edificio è una testimonianza pionieristica e straordinaria dell’utilizzo di questa modalità costruttiva, sia per le caratteristiche tecniche dello stesso sia per posizione e dimensione che lo caratterizzano.

Situato in posizione strategica nella darsena del Porto Antico di Genova, affacciato sul mare e sul centro storico della città, il silos Hennebique si trova in adiacenza al terminal crociere e traghetti e alla stazione ferroviaria di Piazza Principe. L’edificio, in stile Art Déco, è stato costruito nel 1901 da Giovanni Antonio Porcheddu per assolvere alle crescenti esigenze commerciali di immagazzinare il grano. Il nome Hennebique deriva dall’ ingegner François Hennebique, che brevettò il pionieristico sistema di costruzione in cemento armato nel 1892, integrando elementi costruttivi separati, come la colonna e la trave, in un unico elemento monolitico. Il complesso dei silos granai è stato infatti uno dei primi esempi del moderno metodo di costruzione in cemento armato. Il 4 aprile 2007 il ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato “l’interesse storico e artistico dell’edificio” in quanto “importante esempio di architettura industriale a Genova”.

In disuso dagli anni Ottanta, nel 2019 Regione Liguria, Autorità di sistema portuale, Comune di Genova e Soprintendenza, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Genova, hanno siglato un accordo di programma per stabilire i criteri per la riqualificazione di Hennebique. A giugno dello stesso anno, l’Autorità portuale ha avviato la procedura di gara per l’assegnazione di una concessione di 90 anni con l’obiettivo di salvaguardare quelle caratteristiche costruttive e stilistiche di Hennebique che lo rendono un elemento distintivo del waterfront genovese.

Conclusa la fase di procedura ad evidenza pubblica, a dicembre del 2020 è stato firmato l‘atto di sottomissione tra Autorità di sistema portuale e il soggetto vincitore del bando, il raggruppamento temporaneo di imprese tra Vitali e Roncello Capital per consentire lo sviluppo delle fasi di progettazione e le attività propedeutiche all’esecuzione dei lavori per la riqualificazione dell’Hennebique.

L’inizio dei lavori era previsto per il 2021, precisamente “a ottobre” secondo Christian Vitali intervenuto quell’anno durante il Salone Nautico. A novembre una conferenza stampa in grande stile nell’ex silos sanciva la partenza delle prime operazioni, tra cui le demolizioni “completate entro l’anno”. Si arriva così al 2022, quando l’azienda rivela a Genova24 che in autunno si comincerà davvero. In realtà la convenzione urbanistica col Comune viene sottoscritta a gennaio del 2023: “Finalmente i lavori entreranno nel vivo”, assicura Vitali confermando la nuova scadenza del 2024. Fino alla svolta – si spera decisiva – comunicata oggi.

Nel frattempo il mix di funzioni urbanistiche ha subito qualche variazione rispetto alle prime indicazioni. Su 45mila metri quadrati di superficie suddivisi in cinque piani (più il tetto e il seminterrato) ben 15mila saranno dedicati all’ospitalità con un albergo a quattro stelle a supporto dell’attività crocieristica e ristoranti tipici, quasi 9mila metri quadrati di social housing (appartamenti per studenti, docenti universitari e anziani), oltre 11mila metri quadrati di spazi per congressi e uffici direzionali (soprattutto quelli di Autostrade per l’Italia) con l’inserimento di un Blue Innovation Forum con una sala immersiva per congressi ed eventi legati al territorio realizzata nel nuovo piano interrato. All’ultimo piano ci sarà una terrazza pubblica raggiungibile con ascensori dedicati. Infine 8.700 metri quadrati a disposizione della stazione marittima per un nuovo terminal crociere con altre attività commerciali. Tutto questo al netto degli aggiustamenti legati ai parcheggi che potrebbero variare la distribuzione degli spazi, in realtà già assegnati per la maggior parte.

Nel frattempo sono aumentati anche i costi della riqualificazione: da 100 a 146 milioni, complici il caro energia e la crisi delle materie prime, almeno secondo le ultime stime. Si salveranno le due facciate storiche – verso la città e verso il mare – e i grandi silos interni, tutti elementi vincolati dalla Soprintendenza, mentre le ali laterali e gli altri spazi saranno rivoluzionati.