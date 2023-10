Sulla viabilità provinciale genovese 41 incidenti all’anno “ma la manutenzione delle strade non c’entra”

Genova. Negli ultimi anni la Città Metropolitana di Genova, che gestisce 87 strade provinciali e 15 diramazioni, con una lunghezza complessiva di circa 850 chilometri, ha messo in atto un numero di interventi manutentivi di tipologia molto diversificata, dai lavori alla sovrastruttura stradale (bitumature), al rifacimento e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale, consolidamento dei cigli e delle scarpate stradali, disciplinamento e smaltimento acque, installazione di nuovi dispositivi per la ritenuta e barriere stradali, senza dimenticare i ponti e le opere d’arte connesse.

I dati pubblicati in questi giorni da Aci relativi ad uno studio sugli incidenti sulle strade italiane nel 2021, sono stati occasione di approfondita analisi anche da parte della direzione viabilità dell’Ente, ovviamente per quanto riguarda gli incidenti sulle dorsali provinciali, e sebbene i numeri non siano particolarmente elevati e fortunatamente non si siano segnalate vittime, anche i 41 sinistri sono stati attentamente valutati dagli uffici al fine di continuare a migliorare la condizione delle provinciali per ridurre ulteriormente tale valore.

“Sui quasi 850 chilometri di strade provinciali nel 2021 sono avvenuti 41 sinistri, che raffrontati ai 4411 incidenti sull’intero territorio metropolitano sono lo 0,92%, possono sembrare pochi, ma il nostro obbiettivo è quello di ridurre ancora tale dato, lavorando attentamente in quelle zone dove tali eventi si registrano maggiormente”, spiega il consigliere Franco Senarega, delegato alla Viabilità metropolitana

“Il caso della SP33 è molto interessante sotto tale aspetto – sottolinea Senarega – si tratta di una provinciale già attenzionata dal piano del rumore, stiamo parlando di una strada con più di tre milioni di veicoli all’anno, e proprio negli ultimi anni tali valori sono aumentati esponenzialmente a causa delle chiusure autostradali che hanno dirottato il traffico nell’entroterra, sottoponendo tali strade a flussi veicolari decisamente importanti, ma si è comunque notato che le zone maggiormente interessate dagli incidenti erano in alcuni casi all’incrocio con le statali, e soprattutto tali eventi sono stati causati principalmente da comportamenti di guida scorretti, riconducibili a velocità troppo elevata, distrazione, mancanza della corretta distanza di sicurezza od inosservanza della segnaletica, senza dimenticare casi, fortunatamente pochi, di guida in stato di alterazione, comunque problematiche non dipendenti dalla condizione della strada”.

“Sebbene i dati sopra riportati possano comunque premiare la gestione delle direttrici sotto la gestione di Città Metropolitana, considerando che gli eventi sulle comunali sono stati invece più di 4000, 67 sulle statali e 278 sulle autostrade – conclude Franco Senarega – ci impegneremo ancora di più, rafforzando le attività di informazione all’utenza e potenziando in futuro il nuovo protocollo operativo stipulato con la polizia locale genovese per i controlli sulle strade di nostra competenza.”