Badminton, Genova campione d’Italia nel campionato nazione FSSI: una pioggia di medaglie

Genova. Grande protagonista la società ASD CSS Genova che si è laureata campione d’Italia. Il bilancio finale della manifestazione per gli atleti della ASD CSS Genova è di 3 ori, 2 argenti e 4 bronzi. Le medaglie d’oro sono arrivate nella categoria singolo, nel maschile e nel doppio misto. Le medaglie d’argento nel singolo maschile e nel singolo femminile mentre i bronzi arrivano dal singolo femminile, dal doppio femminile, dal doppio maschile e infine dal doppio misto.

Un grande successo da parte dei ragazzi della società genovese che sono riusciti ad avere la meglio rispetto a tutti gli avversari compreso i campioni d’Italia uscenti del Palermo.

“Un grandissimo risultato che mostra il livello raggiunto e il lavoro fatto dalla società nel corso del tempo – ha spiegato il vicepresidente del Comitato paralimpico della Liguria Dario Della Gatta -. La conquista del tricolore da parte dei ragazzi e delle ragazze della ASD CSS Genova è un vanto per tutto il movimento paralimpico e mostra come lo sport sia uno strumento eccezionale per abbattere le barriere, fare squadre e anche per raggiungere risultati di prestigio” conclude Della Gatta che fa i complimenti agli atleti della società neo campione d’Italia.