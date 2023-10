Sturla, travolto da un’auto mentre attraversa la strada: cinquantenne grave al San Martino

Genova. Un uomo di 50 anni è stato investito nel pomeriggio di martedì in via Giovanni Maggio, a Sturla, e si trova adesso ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30. L’uomo, colpito da una macchina, è stato sbalzato per diversi metri ed è finito contro un palo. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Quarto, supportata dall’automedica: il cinquantenne è stato immediatamente trasferito in ospedale in codice rosso, il più grave, con un trauma cranico e un trauma toracico.

Sul posto presenti anche le pattuglie della sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi. La dinamica è ancora al vaglio, e sarà necessario innanzitutto accertare la velocità cui procedeva l’auto.