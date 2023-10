Strage a Venezia, bus precipita da un cavalcavia e prende fuoco: oltre 20 morti

Venezia. Gravissimo incidente poco prima delle 20.00 a Mestre, nel territorio di Venezia: un pullman di linea, per cause da chiarire, è precipitato da un cavalcavia ed è finito sulla linea ferroviaria, prendendo subito fuoco. Il bilancio conta numerosi morti, dispersi e feriti.

Sono 21 le vittime, secondo un primo bilancio. Altri 12 sono rimasti feriti e 4-5 persone risultano disperse in tarda serata secondo quanto comunicato dalla Prefettura mentre i soccorsi sono ancora in atto.

Il bus, dopo avere sfondato il parapetto, ha fatto un volo di una decina di metri ed è atterrato tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre. Alcune delle prime vittime recuperate sarebbero morte carbonizzate. Si tratterebbe di un bus che era stato noleggiato da un campeggio di Marghera.

La linea ferroviaria tra Mestre e Venezia è stata sospesa a causa dell’incidente. Il pullman ha sfondato la recinzione del cavalcavia della Vempa ed è precipitato nel vuoto vicino ai binari. L’Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle “grandi emergenze” che prevede la messa a disposizione di tutti i pronto soccorso degli ospedali eil richiamo al lavoro di personale di rinforzo.

“Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole”, ha commentato su Twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

“Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Una terribile tragedia quella avvenuta questa sera a Mestre, che ci lascia sgomenti e senza parole. Stiamo seguendo con apprensione l’evolversi della situazione e preghiamo per le famiglie delle vittime. Ci stringiamo attorno alla comunità veneta e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Un ringraziamento va anche a tutte le persone impegnate senza sosta nelle operazioni di soccorso”, il commento del presidente ligure Giovanni Toti.