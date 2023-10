Storica Liguria nel Coastal Rowing: oro e bronzo ai Mondiali, festa Rowing e Murcarolo

Barletta. Liguria d’oro e di bronzo in Puglia in occasione dei campionati mondiali di Coastal Rowing, il canottaggio in mare sulla distanza endurance dei 6.000 metri di gara.

A Barletta le due medaglie vinte dall’Italia arrivano dal quattro di coppia con timoniere e portano la firma di otto vogatori e due timonieri genovesi: titolo mondiale per gli atleti del Rowing Club Genovese Edoardo Marchetti, Giacomo Costa e il timoniere Alessandro Calder, in barca insieme ai concittadini Lorenzo Gaione (Cus Torino) e Edoardo Rocchi (Gavirate), e bronzo per la Sportiva Murcarolo di Giovanni Melegari, Guglielmo Melegari, Enrico Perino, Pietro Sitia e il timoniere Fabio Siracusa.

Una finale dove l’Italia è stata assoluta protagonista quella del quadruplo maschile con timoniere, con le due imbarcazioni genovesi che si sono alternate al comando, per poi salire sul primo e sul terzo gradino del podio, con la Germania brava a inserirsi tra di loro per la medaglia d’argento

“È stata una bellissima gara, molto difficile ma devo ringraziare questo gruppo, capace di far la differenza nei momenti di difficoltà” afferma Costa. “Sono veramente orgoglioso di questo risultato e del nostro grandissimo team” ribatte Rocchi mentre Gaione sottolinea: “Sono soddisfatto e fiero di questi ragazzi: mi hanno regalato un sogno inseguito da tutto il tempo. Grazie al Rowing, al Cus Torino, al pubblico di Barletta e ai tifosi che ci hanno sostenuto da casa”. “E’ stata una vera battaglia, l’abbiamo spuntata e son felice perché ho condiviso gioie uniche” aggiunge Marchetti mentre Calder evidenzia il fatto che “In acqua avevamo un obiettivo e lo abbiamo raggiunto con grande coesione”.

“I primi tremila ci hanno vista davanti a tutti, il Rowing si è infilato alla settima boa quando siamo usciti un po’ largo – spiega Siracusa -. Nonostante tutto, siamo riusciti a consolidare questo terzo posto”. “Il bronzo mi ripaga di tanti sacrifici di una lunga carriera e sono felice di aver trasmesso qualcosa ai miei compagni: spero di ripetere quest’esperienza l’anno prossimo a Genova” dice Perino. “Prima medaglia al mio terzo Mondiale Coastal, è qualcosa davvero di incredibile e sono senza parole per questo risultato” sostiene Sitia. “Gara fantastica, abbiamo dominato e pensato sino alla fine di poter vincere. Grazie alla Sportiva Murcarolo, alla mia famiglia e a mio papà Stefano che ci allena” afferma Giovanni Melegari, mentre per il fratello Guglielmo “è stata una giornata bellissima, condivisa con compagni fantastici”.

Nel 2024, anno in cui sarà capitale europea dello sport, sarà proprio Genova a ospitare i Mondiali Coastal Rowing e Beach Sprint.