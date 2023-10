Ss. 45, Pastorino (Pd): “Ministero promette tempi brevi, auspichiamo lavori appaltati nel 2024”

Roma. “Oggi ho portato nel question time in commissione Ambiente alla Camera la mia interrogazione sullo stato dei lavori della Strada Statale della Val Trebbia (SS45), con riferimento alle varianti nel tratto tra Costafontana e Montebruno, per conoscere l’evoluzione del procedimento e la tempistica dei lavori”.

Così dichiara il deputato ligure del PD Luca Pastorino.

“Se l’appaltabilità dell’opera nel 2023, che era stata annunciata a gennaio dal Governo in risposta a una mia precedente interrogazione non ci sarà, resta la buona notizia avuta oggi che la procedura di VIA si stia finalmente concludendo, con l’avvio in tempi brevi della Conferenza dei servizi”.

“Continuerò a monitorare il procedimento nella speranza di vedere appaltati i lavori nei primi mesi del 2024”, conclude Pastorino.