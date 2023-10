Spruzzano spray urticante nei corridoi: panico al Bergese, liceo evacuato e studenti in ospedale

Genova. Attimi di panico giovedì mattina all’istituto alberghiero Bergese di via Giotto, a Sestri Ponente, dopo che alcuni studenti hanno spruzzato dello spray urticante in corridoio, portando a una temporanea evacuazione di tutte e 24 le classi.

La sostanza si è rapidamente diffusa al primo piano, e sono state decine i ragazzi che hanno lamentato bruciore agli occhi e alla gola, pizzicore, difficoltà a respirare e irritazione. Moltissime le chiamate al 118 per lamentare i sintomi, e sul posto sono quindi state inviate numerose ambulanze per prelevare gli studenti e accompagnarli in ospedale per controlli. Nessuno è rimasto fortunatamente intossicato o ha avuto reazioni allergiche, anche se una ragazza di 15 anni è arrivata in pronto soccorso in codice giallo, quello di media gravità, per problemi respiratori.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, errano presenti anche i vigili del fuoco e la polizia. Accertamenti sono ora in corso per identificare con precisione chi abbia usato lo spray urticante.