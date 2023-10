Sport, nel weekend arrivano a Genova la Coppa Italia e i campionati italiani di orienteering

Genova. Sabato 21 e domenica 22 ottobre Genova ospiterà la finale della Coppa Italia Sprint e i Campionati italiani a staffetta di orienteering (orientamento). Il doppio appuntamento è stato presentato questa mattina nella sede di Regione Liguria.

Gli eventi si collocano all’interno di un programma più ampio che ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione sul territorio ligure dell’orienteering, disciplina nata a cavallo tra il XIX e il XX secolo in Scandinavia e diffusasi rapidamente in tutto il mondo. Questo sport sarà infatti tra le discipline protagoniste in Liguria nel prossimo triennio: nel 2024 Genova ospiterà due tappe della Coppa del Mondo di orienteering, a Voltri e Nervi, mentre due anni dopo il capoluogo ligure sarà la sede dei Campionati del Mondo Assoluti 2026.

Nel dettaglio, saranno circa 500 i concorrenti che, provenienti da ogni angolo d’Italia e dall’estero, si affronteranno il sabato pomeriggio tra le vie del centro di Bolzaneto per la prova finale di Coppa Italia, e la mattina del giorno dopo ai Piani di Praglia (Ceranesi) per contendersi il titolo di società Campione d’Italia a staffetta. Le categorie di gara vanno dai 10 agli 80 anni, coerentemente con i valori fondanti dell’orienteering, ideato proprio per garantire la partecipazione di atleti di qualsiasi età e abilità.

“Un principio perfettamente in linea con la nomina della Liguria a Regione europea dello Sport 2025 – commenta l’assessore regionale allo Sport Liguria Simona Ferro. – La nostra volontà è infatti quella promuovere le discipline all’aria aperta che favoriscano la pratica sportiva da parte di tutti i cittadini liguri, senza alcuna distinzione: sport come l’orienteering ci aiuteranno a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi”.

“L’Orienteering è una disciplina che lega Sport e Turismo in maniera speciale grazie alla sua capacità di valorizzare il territorio attraverso i percorsi agonistici che in questa edizione attraverseranno Genova permettendo agli atleti di esplorare il nostro patrimonio a cielo aperto- spiega Alessandra Bianchi, assessore allo Sport del Comune di Genova – La Coppa Italia però non sarà l’unico evento di questa disciplina che ospiteremo sul nostro territorio, assisteremo ad un prestigioso crescendo che porterà alla Coppa del Mondo nel 2024 ed ai campionati mondiali nel 2026”.

La manifestazione sarà curata, in collaborazione con le amministrazioni locali, dal “Comitato Genova 2026”, costituito dall’Associazione Amatori Orienteering Genova e dal CSI Genova. Si tratta dello stesso team incaricato di organizzare la doppia prova di Coppa del Mondo nel 2024 e i Campionati del Mondo nel 2026, richiamando in Liguria migliaia di atleti ed appassionati da tutto il mondo.

“Se per i Piani di Praglia è la conferma di una tradizione che vede da oramai più di 40 anni i migliori orientisti confrontarsi sui suoi affascinanti e selvaggi terreni, per Bolzaneto è una simpatica novità – spiega Gianluca Carbone, event director e consigliere nazionale FISO. – Vogliamo infatti portare questo sport davvero in mezzo alla gente, in una zona spesso al di fuori di manifestazioni sportive importanti, e per permettere a chiunque volesse provare di trovare un percorso adatto alle proprie capacità e di confrontarsi con i più forti atleti del settore.

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.woc2026.it o scrivere a info@woc2026.it