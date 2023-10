Spaccio in centro storico, fermato pusher con cocaina, eroina e contanti

Genova. Sono stati fermati per un controllo in centro storico dalla GOCS-Gruppo operativo contrasto stupefacenti due uomini stranieri successivamente trasferiti in questura per accertamenti. Uno dei due soggetti è risultato irregolare sul territorio mente il secondo, sottoposto a perquisizione domiciliare nel suo alloggio in via Tortona è stato trovato in possesso di più di 150 grammi di eroina e 1200 euro in contanti. L’uomo è stato portato presso il carcere di Marassi.

«Si tratta di un’operazione che si inserisce all’interno di una più ampia strategia legata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, a partire in particolare da una zona sensibile come il centro storico per estendersi in tutta la città – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – Desidero esprimere il mio sentito ringraziamento agli agenti della polizia locale che costantemente lavorano per tutelare la nostra sicurezza».

Domenica un’altra perquisizione domiciliare effettuata in seguito al fermo di un uomo straniero impegnato in attività di spaccio ha portato al sequestro di 30 grammi di eroina e banconote di piccolo taglio: gravato da 16 precedenti per stupefacenti e 2 per rapina, fino a pochi giorni fa sottoposto ad obbligo di firma, è stato processato per direttissima.