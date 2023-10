Spaccio in centro storico, arrivano anche i carabinieri del Reggimento Lombardia: tre arresti e 100 persone identificate

Genova. Ancora controlli anti spaccio in centro storico, a pochi giorni dalla cosiddetta “operazione alto impatto” disposta dal prefetto su indicazioni del ministro Piantedosi. La notte scorsa i carabinieri del comando provinciale hanno pattugliato i vicoli con il supporto dei carabinieri Reggimento Lombardia di Milano, arrivati proprio per potenziare le attività.

Il bilancio è di tre arresti e 100 persone identificate. Tra le persone finite in manette, due cittadini albanesi di 35 e 45 anni, sorpresi dai militari della compagnia Genova Centro mentre cedevano una dose di cocaina a un sessantenne in un caruggio. Bloccati e perquisiti, avevano nelle tasche altre dosi e circa 600 euro. Il cliente, fermato mentre tentava di allontanarsi a bordo di uno scooter, è stato denunciato in stato di libertà per favoreggiamento perché negava l’acquisto.

La pattuglia della stazione di Genova Maddalena, invece, ha fermato un cinquantenne italiano in piazzetta Vittime di tutte le Mafie che da accertamenti è risultato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nelle ore notturne. È stato quindi arrestato per la violazione dell’obbligo a cui era sottoposto. Perquisito, aveva con sé un coltello, per cui è stato denunciato.