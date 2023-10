Sorpreso a vendere eroina nei vicoli, pusher fermato dalla polizia locale: era già stato arrestato in agosto

Genova. Stava vendendo droga in pieno giorno in via Pré, nel centro storico di Genova e gli agenti nel gruppo operativo contrasto stupefacenti della polizia locale lo hanno notato.

Il pusher, un africano irregolare, con numerosi precedenti penali, è stato fermato dagli agenti. Con sé aveva 1 grammi di eroina e i 20 euro che il cliente gli aveva dato.

La polizia locale dopo il fermo dello spacciatore ha perquisito la sua abitazione trovando altri 30 grammi dello stesso tipo di droga e 270 euro in contanti.

L’uomo era già stato fermato 16 volte per reati legati agli stupefacenti e aveva precedenti anche per rapina, rissa e spendita di denaro contraffatto.

Il cliente, un italiano, è stato denunciato a piede libero.