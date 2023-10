Skymetro, si scalda il dibattito: la prossima settimana doppia assemblea pubblica in Valbisagno

Genova. Ripartono gli incontri sul territorio dopo l’avvio della conferenza dei servizi sullo Skymetro, la metropolitana sopraelevata che collegherà Brignole a Molassana. Per la prossima settimana sono state convocate due assemblee pubbliche, lunedì 6 novembre e martedì 7 novembre. Intanto, mentre emergono i dettagli del progetto (formalmente un piano di fattibilità tecnico-economica rafforzato), il comitato dei contrari continua a studiare i documenti, ma al momento non gioca ancora la carta del ricorso al Tar, principale arma in dotazione per tentare di bloccare l’iter dell’opera.

Il primo appunto sarà il 6 novembre alle 17.30 a Molassana, nel Municipio Media Valbisagno, nell’auditorium della biblioteca Saffi. Sono annunciati l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, il responsabile del procedimento Emanuele Scarlatti, l’ingegnere Claudio Rossi (uno dei saggi nominati dal Comune per studiare il prolungamento verso Prato nonché esponente del comitato pro Skymetro) e il sociologo Andrea Pirni dell’Università di Genova che coordina il percorso di partecipazione attraverso la piattaforma Dialoghi in città. Il giorno seguente, sempre alle 17.30, secondo appuntamento nella sala consiliare del Municipio Bassa Valbisagno in piazza Manzoni col presidente Angelo Guidi e gli stessi relatori.

Ci saranno di certo gli attivisti del comitato Opposizione Skymetro: “Il progetto formalmente non è ancora uscito, quindi non c’è un atto amministrativo contro cui ricorrere – spiega Vincenzo Cenzuales, presidente dell’associazione MobìGe e braccio destro del comitato -. Abbiamo trovato molti elementi strani ed errori macroscopici che dimostrano che questo piano di fattibilità è stato scritto in modo un po’ affrettato. Un esempio? Manca totalmente la parte economica“.

“Siamo ancora in una fase di lettura delle carte, vogliamo prima sentire gli avvocati”, conferma Rinaldo Mazzoni, uno dei punti di riferimento del comitato. Oggi Genova24 ha pubblicato immagini e tavole del complesso attraversamento del Bisagno a Sant’Agata: “Avrà un impatto enorme sul territorio e passerà vicino a una scuola e alle case di Borgo Incrociati. È vero che ci sono stati miglioramenti dopo le nostre osservazioni, ma adesso la linea è diventata tutta a due binari, quindi sarà ancora più impattante. E non si capisce quale sarà l’integrazione con le linee di bus: il nostro timore è che si vada a peggiorare il servizio di superficie per cercare di favorire lo Skymetro”.

Tra le altre critiche che il fronte del “no” continua a muovere ci sono la lontananza delle stazioni rispetto ai quartieri (con aggravio di tempi di percorrenza rispetto agli 11 minuti dichiarati), la necessità di attraversare il Bisagno, il rischio che i 60mila passeggeri giornalieri siano sovrastimati per questi motivi, i timori per le falde acquifere (i piloni poggeranno su pali molto profondi. E si continua a sostenere l’alternativa del tram, che però l’amministrazione non ha mai più preso in considerazione.