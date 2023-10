Genova. È nato all’ospedale Gaslini di Genova il figlio del regista Fausto Brizzi e dell’ex martellista genovese Silvia Salis, oggi vicepresidente vicaria del Coni.

Il piccolo si chiama Eugenio, e per scelta condivisa dei genitori avrà il cognome della mamma. L’annuncio della nascita è arrivato direttamente dalla coppia, con una tenera foto condivisa su Instagram in cui i due posano con il neonato: “Sopra ogni cosa”, ha scritto Salis a corredo dello scatto in bianco e nero.

Salis e Brizzi avevano spiegato di avere deciso di dare al piccolo il cognome della mamma per “dare un segnale. Una sentenza della Consulta del giugno del 2022 ha reso illegittima l’assegnazione esclusiva del cognome del padre ai nuovi nati. Si può dare oggi il cognome paterno, materno o entrambi. La possibilità che, in presenza del riconoscimento paterno, venga utilizzato il cognome della madre è un cambiamento culturale epocale ed è passato incredibilmente inosservato”, ha detto l’ex atleta pochi giorni prima del parto.

“Abbiamo sentito che era il momento di farlo perché viviamo in un paese dove ogni giorno le cronache ci raccontano di uomini che continuano a credere le donne e i figli una loro ‘proprietà’ disponendone a loro piacimento – ha spiegato ancora Salis – La pena è necessaria in questi casi, ma è di un cambiamento culturale che abbiamo bisogno. Un maschio che capisce fin da bambino che nella sua famiglia vige la parità assoluta, non diventerà uno degli uomini di cui sopra”.