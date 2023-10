Sicurezza stradale, tre giorni di controlli a tappeto: la provincia di Genova tra le prime per incidenti stradali

Genova. Parte sabato, per proseguire per i prossimi cinque fine settimana, la campagna di sensibilizzazione della polizia stradale contro i comportamenti scorretti alla guida, dall’uso di alcol e droghe a quello dello smartphone.

L’iniziativa prevede che sino al 19 novembre, giornata in memoria delle vittime della strada, gli agenti presidieranno le diverse province italiane insieme ai medici della polizia di Stato, con l’obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità. A oggi infatti non si assiste a una riduzione degli incidenti stradali sulle strade, e questo nonostante che l’Italia abbia aderito al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento del numero di morti entro il 2030 ed azzeramento nel 2050. A Genova e provincia, i poliziotti saranno impegnati con controlli e posti di blocco tra sabato 7 e domenica 8 ottobre.

La provincia di Genova inoltre, insieme con l’alta Toscana e parti dell’Emilia-Romagna, è la zona che presenta le percentuali più alte di incidenti gravi in Italia, oltre 2.900 casi per milione di abitanti. A evidenziarlo Eurostat, sulla base di dati 2020. Nel 2021, secondo Istat, si sono verificati in Liguria 7.166 incidenti stradali che hanno causato la morte di 64 persone e il ferimento di altre 8.766. Guardando solo a Genova, gli incidenti sono stati 4.411 e i morti 32. Nel 2022 i morti sulle strade liguri sono stati invece 57. Tra le principali cause ci sono distrazione, mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo e velocità troppo elevata.

Proprio nell’ottica di sensibilizzare soprattutto i più giovani, e contrastare l’incidentalità stradale causata da alcool e droghe, il Comune di Genova insieme con Università di Genova (Dipartimento di Scienze della Formazione e Dipartimento Architettura e Design) e Automobile Club di Genova ha lanciato la campagna “Incidente? Pensaci PR.IM.A!” (PRevenzione, sperIMentazione e contrAsto.

Il piano progettuale, condiviso per il Comune di Genova tra Polizia Locale e Protezione Civile, promuove azioni per la costruzione della consapevolezza del rischio stradale e di comportamenti responsabili alla guida, puntando anzitutto sulla prevenzione.

Tre i filoni su cui si svilupperanno le azioni specifiche: coinvolgimento studenti dell’Università e Scuole Secondarie di secondo grado; azione riabilitativa; azione preventiva e di contrasto. Un progetto innovativo che vede i giovani non solo come destinatari dei messaggi, ma anche come co-realizzatori dei concept su cui si articolerà la campagna di comunicazione rivolta alla cittadinanza.