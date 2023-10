Savona. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Celle Ligure, in provincia di Savona, dove in via Giacomo Matteotti, all’incrocio che dalla via Aurelia immette nel centro del borgo, una donna ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava schiantandosi contro un palazzo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18, mentre le cause sarebbero ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto fuori controllo avrebbe compiuto una doppia sbandata prima di finire contro un muretto, rischiando di sfondare il portone dell’ex sede locale degli Alpini.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Varazze, dell’automedica del 118 e di personale dei vigili del fuoco: la conducente è stata estratta dall’abitacolo e dopo le prime cure da parte dei sanitari è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni, nonostante la carambola e la botta, non sarebbe in gravi condizioni: non avrebbe riportato ferite e traumi significativi. Sul luogo del sinistro stradale ha operato anche la polizia locale, impegnata nella ricostruzione dell’accaduto e dei motivi che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.