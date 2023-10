Si rompe una caviglia sul sentiero, donna recuperata nei boschi di Borzonasca

Genova. Nel primo pomeriggio di ieri, i Vigli del fuoco, di Rapallo, in collaborazione con il Soccorso Alpino, hanno soccorso una donna che, andando per boschi in località Malanotte Stibieri nel comune di Borzonasca, si è infortunata non riuscendo più a camminare.

Secondo quanti riferito, la donna sarebbe caduta sul sentiero provocandosi un trauma ad una caviglia, probabilmente una frattura, cosa che le avrebbe quindi impedito di continuare la sua escursione o, altrimenti, fare rientro.

Raggiunta dai soccorsi, la donna è stata posta su una speciale barella da trasporto in montagna e, anche grazie all’ausilio di corde, l’hanno condotta fino alla strada carrabile dove l’attendeva la Croce Verde di Borzonasca.