Sestri Levante, presentato il nuovo segretario comunale: è l’avvocato Giovanni Curaba

Sestri Levante. Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 ottobre, presso la Sala Ocule della sede comunale, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo segretario comunale di Sestri Levante a cui erano presenti il sindaco Francesco Solinas ed il vicesindaco Sandro Muzio. L’avvocato Giovanni Curaba, classe 1976, originario di Raffadali, in provincia di Agrigento, è stato selezionato dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di fascia A ed ha preso servizio lo scorso lunedì 2 ottobre.

Giovanni Curaba è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, è abilitato all’esercizio della professione forense e dal 2011 è iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. L’avvocato Curaba ha maturato diverse esperienze in comuni della Lombardia e del Veneto come Manerbio, Poncarale, Bovolone e Seveso, dove ha recentemente concluso il suo ultimo incarico.

“Tutta l’amministrazione augura buon lavoro al nuovo segretario comunale Giovanni Curaba che lo scorso lunedì ha preso ufficialmente servizio a Sestri Levante. Siamo orgogliosi di avere con noi uno dei più giovani Segretari Comunali del nord d’Italia, che andrà a ricoprire una funzione fondamentale per la nuova amministrazione – sottolinea il sindaco Francesco Solinas – Nell’ambito della riorganizzazione comunale che l’Amministrazione sta attuando, il nuovo Segretario non ricoprirà più ruoli operativi, ma al contrario, potrà concentrarsi sui compiti istituzionalmente pertinenti a quelli del ruolo del Segretario potendo quindi estendere la sua attività professionale di controllo, promozione e consulenza a tutte le attività amministrative. Un doveroso ringraziamento anche alla dottoressa Laura Fasano, Segretario uscente, per la collaborazione prestata con professionalità e competenza in questi primi mesi di mandato”.

“Garantisco, fin da oggi, massimo impegno, contribuendo, per quanto di competenza, alla crescita istituzionale del Comune di Sestri Levante. Fornirò massima assistenza tecnico-giuridica ed il mio compito sarà quello di trait d’union tra gli amministratori e i funzionari che sono il cuore della macchina comunale – sottolinea il segretario comunale Giovanni Curaba – Nel pieno rispetto dell’imparzialità e della trasparenza, condurrò il ruolo di garanzia di Segretario cercando di agevolare l’attività amministrativa. Questo incarico è una nuova sfida, ma anche un’opportunità di crescita professionale importante”.

Durante la conferenza stampa, il primo cittadino di Sestri Levante Francesco Solinas ha inoltre sottolineato il processo di riorganizzazione in atto, evidenziando i principali cambiamenti effettuati dall’Amministrazione:

“E’ terminata recentemente la selezione con bando ad evidenza pubblica la ricerca del dirigente dell’Area 1 Servizi Amministrativi e Servizi alla Persona, che ha portato all’individuazione dell’avvocato Giulia Spelta, la cui presa di servizio è prevista nei prossimi giorni. Con la medesima procedura pubblica di selezione è altresì in fase di conclusione l’iter per l’individuazione del nuovo Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi, un’altra figura importante nel quadro delle società partecipate del Comune. Infine – aggiunge ancora Solinas – l’amministrazione provvederà anche alla nomina di un dirigente dell’Area 2 Servizi Finanziari di cui il comune di Sestri Levante è sprovvisto dal 2007. Sono emerse numerose problematiche che evidenziano la necessità di un tecnico che possa dedicarsi a questa parte importante dell’attività amministrativa. In attesa di quest’ultima nomina, l’incarico verrà assunto ad interim dal Segretario Comunale Curaba”, conclude.