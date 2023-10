Sestri Levante, l’addio di Paolo Mancuso: “Questa gloriosa maglia avrà sempre un posto dentro di me”.

Sestri Levante: Paolo Mancuso, ex direttore sportivo del Sestri Levante, commenta il suo addio al club ‘corsaro’.

“Il 21 settembre, durante un incontro con il presidente dell’U.S. Sestri Levante, ho appreso l’intenzione della proprietà e del main sponsor Marco Del Gratta, di non rinnovare la collaborazione con il sottoscritto.

Accetto ma non condivido la decisione, che personalmente mi lascia molto rammaricato, considerati i risultati raggiunti ed il rapporto consolidato negli anni con la dirigenza, in primis con il presidente stesso e proprio in virtù di tali rapporti mi sarei anche aspettao un comunicato ed un ringraziamento ufficiale della socieà, cosa ad oggi non avvenuta.

Evidentemenrte qualcuno dimentica il contributo sportivo, che ha permesso, con l’attività di scouting, svolta in prima persona, la costruzione di rose vincenti, con la conquista del campionato di Serie D e poule scudetto, che ha portato il titolo di Campione d’Italia e la vittoria del campionato con la Juniores Nazionale ed i reclutamento di giocatori di altissimo profilo.

Evidentemente qualcuno non ricorda che sono stato io a volere il mister Barillari alla guida della prima squadra, ed evidentemente qualcuno non riconosce che il mio contributo è stato determinante per il raggiungimento della storica promozione in Lega Pro, che i nostri tifosi aspettavano da 74 anni.