Sestri Levante, il Comune chiede una deroga alla Lega Pro per lo stadio Sivori

Sestri Levante. Il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas ed il presidente dell’Unione Sportiva Sestri Levante Stefano Risaliti, hanno inviato una lettera al presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico Matteo Marani per chiedere una deroga che consenta alla squadra cittadina neopromossa in Serie C, il rientro anticipato allo stadio comunale Giuseppe Sivori.

L’amministrazione, già dalle ultime partite ufficiali della scorsa stagione, ha avviato il complesso iter amministrativo di analisi, progettazione e reperimento delle risorse economiche per le molteplici opere di adeguamento necessarie allo stadio comunale per permettere alla Società di disputare nel proprio campo di gioco le partite casalinghe.

Il Comune di Sestri Levante ha elaborato il progetto definitivo delle opere e impianti, che ha già avuto l’approvazione sia della Conferenza dei Servizi sia della Lega.

In particolare, Regione Liguria ha voluto impegnarsi direttamente e concretamente mettendo a disposizione i finanziamenti necessari all’adeguamento ai criteri richiesti dal campionato professionistico. Il manto di gioco è già stato sostituito e adeguato agli standard richiesti e l’iter per l’assegnazione dei lavori è in imminente conclusione con l’avvio del cantiere previsto a breve termine.

“Tutte le istituzioni – spiega il Comune in una nota – si sono dimostrate in prima linea e l’obiettivo di permettere alla città di Sestri Levante una reale partecipazione allo spettacolo della Lega Pro è condiviso da tutti. In tal senso, si inserisce la richiesta avanzata al presidente della Lega Pro di poter ottenere deroga anche parziale, concordando per tempo la messa in sicurezza e la conformità alle prescrizioni tecniche per l’omologazione dell’impianto sportivo di Sestri Levante e poter disputare nello stadio cittadino le rimanenti partite previste a calendario”.

“I lavori allo stadio Sivori proseguono secondo il cronoprogramma amministrativo definito inizialmente – sottolinea il sindaco Solinas – i tempi burocratici necessari alle pratiche per la realizzazione dei lavori al campo Sivori sono stati compressi nella misura massima possibile. L’obiettivo dell’amministrazione – continua Solinas – resta quello di far rientrare l’Unione il prima possibile al Sivori e questa lettera inviata al Presidente per chiedere una deroga si pone in continuità con tutte le azioni intraprese fino ad oggi. In questi giorni – aggiunge Solinas – partirà l’ultima fase della gara di affidamento dei lavori che inizieranno a breve. Al fine di non privare la Società neopromossa della possibilità di poter disputare le partite casalinghe sul proprio terreno di gioco, di non vanificare lo sforzo delle Istituzioni e frustrare l’entusiasmo popolare cittadino con una estenuante stagione disputata costantemente lontano da casa, auspichiamo che la Lega Pro accolga la nostra richiesta e possa fare un passo in tal senso”.