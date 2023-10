Sestri Levante, 400 mila euro da Regione Liguria per la mitigazione del rischio idrogeologico

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante ha ricevuto un finanziamento di Regione Liguria pari a 400mila euro nell’ambito della programmazione per interventi di difesa del suolo per l’annualità 2024, che consentirà la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nell’area di San Bartolomeo della Ginestra. Gli interventi, in parte già iniziati nel corso dello scorso anno, prevedono la sistemazione idraulica di due rii che che drenano il versante settentrionale del promontorio di Punta Manara e scendono lungo i terrazzamenti a monte della strada comunale di Via Monsignor Vattuone per giungere nelle piane in Località San Bartolomeo, e connesse opere idrauliche di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il Comune di Sestri Levante intende realizzare interventi di miglioramento idraulico su entrambi i corsi d’acqua al fine di ridurre il fenomeno di erosione dell’alveo, ridurre il rischio idraulico per gli insediamenti siti in località San Bartolomeo della Ginestra e migliorare le condizioni di sicurezza della zona. Tali interventi limiteranno lo scorrimento a valle di materiale eroso che, in occasione degli eventi alluvionali e di piogge ad alta intensità, negli ultimi anni ha causato dissesti importanti. Gli interventi prevedono il ripristino dei muri d’argine in pietra abbinati a opere di ingegneria naturalistica sulle scarpate, ma anche la sistemazione degli alvei, attraverso soluzioni idonee ed operazioni ed interventi di manutenzione idraulico e forestale, oltre alla realizzazione di vasche di sedimentazione che avranno anche funzione di intercetto del sedime e rallentamento dei flussi in occasione di repentine e pericolose piene.

“Aver conseguito questo finanziamento di Regione Liguria è molto importante perché ci permette di intervenire in una zona ad alto rischio idrogeologico come San Bartolomeo della Ginestra progredendo nel piano di regimazione delle acque in questa delicata area”- sottolinea il sindaco Francesco Solinas – “L’intervento è finalizzato in particolare a ridurre il trasporto solido che si manifesta in occasione delle intense precipitazioni dove il materiale trasportato va ad intasare e purtroppo, spesso occludere il canale a valle, lungo Via Monsignor Vattuone, impedendo la normale corretta captazione delle acque, il normale deflusso e determinando allagamenti nella zona di San Bartolomeo. Inoltre, negli ultimi giorni – aggiunge ancora Solinas – si sono conclusi con l’asfaltatura, i lavori in Via Cagliari che hanno visto la realizzazione di un canale funzionale alla raccolta delle acque propedeutico agli interventi previsti per la zona di San Bartolomeo”, conclude.