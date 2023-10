Sessant’anni fa la tragedia del Vajont, Acerbo (Prc): “Quante analogie con il crollo del Morandi”

Genova. A 60 anni dalla tragedia del Vajont, Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, coordinamento nazionale di Unione Popolare fa un parallelismo con il crollo del Ponte Morandi.

“2.000 persone morirono per responsabilità di una società privata − si legge nella nota − che godeva di protezioni politiche e della copertura dei quotidiani a maggiore diffusione. La strage del Ponte Morandi a Genova non è stata causata dalla cattiva gestione di un’infrastruttura pubblica da parte di una società privata? Dopo il Vajont fu nazionalizzato il settore energetico. Dagli anni Novanta abbiamo privatizzato e mandato in borsa praticamente tutto. Lo Stato e la politica da anni sono tornati al servizio del potere economico. L’affidamento delle autostrade in concessione ai privati è stato un gigantesco furto ai danni degli italiani. La mancata vigilanza, le regole scritte a favore dei concessionari e la ‘buonuscita’ di 9,5 miliardi di euro agli azionisti di Atlantia dopo una strage che ha provocato 43 vittime sono pagine indecenti della nostra storia repubblicana”.

Secondo Acerbo “Nonostante il cambiamento climatico e il moltiplicarsi di ‘eventi estremi’ si continua sulla strada della cementificazione selvaggia e delle grandi opere lasciando senza manutenzione e cura i territori per poi contare le vittime. A 60 anni dal Vajont bisogna tornare ai principi della giornalista partigiana e comunista Tina Merlin che denunciò in anticipo i rischi subendo un processo e le campagne di una stampa padronale che l’accusava di essere ideologica, per la nazionalizzazione e contro la grande impresa privata. Le stesse accuse e gli stessi luoghi comuni che furono usati contro noi di Rifondazione Comunista quando ci opponemmo alla scelta sciagurata di privatizzare le autostrade. Le solite critiche che si fanno nei confronti di chi pone l’ambiente, la sicurezza, gli interessi collettivi al di sopra della logica del profitto”.