Servizio civile universale, 20 ragazzi all’Open day del Comune di Genova

Genova. Una ventina di operatori volontari del servizio civile universale sono stati accolti questa mattina a Palazzo Tursi per una visita conoscitiva del Comune di Genova e delle sue principali strutture.

A dare loro il benvenuto è stata l’assessore alle Politiche per i giovani e Pari opportunità Francesca Corso: «È stato un vero piacere fare conoscere le opportunità che il servizio civile universale offre nella nostra città. Per le ragazze e i ragazzi coinvolti nei vari progetti di volontariato proposti l’esperienza che si apprestano ad affrontare sarà un’importante occasione di formazione e crescita personale. Per loro sarà anche l’occasione per conoscere da vicino il Comune di Genova, le sue dinamiche in costante sviluppo e rinnovamento, le professionalità e le creatività che quotidianamente vi operano. Potranno quindi apprezzare l’attività del nostro ente pubblico e considerare con un occhio più consapevole alle stimolanti prospettive di carriera che un ente pubblico come il nostro potrebbe offrirgli in futuro. La disponibilità e l’entusiasmo con cui si mettono a disposizione della comunità rappresenta un arricchimento anche per tutta la società. Li ringrazio per la scelta fatta, così come desidero ringraziare a nome dell’amministrazione comunale tutti i soggetti coinvolti nei vari progetti».

I giovani saranno in servizio all’interno del Comune di Genova per dodici mesi, con un orario di servizio settimanale medio di venticinque ore. Con un’ampia rete di soggetti collaboreranno alla miglior riuscita delle azioni previste nei settori di Educazione e promozione culturale e Patrimonio storico, artistico e culturale individuati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del Governo italiano. Hanno un contratto con lo Stato che prevede un assegno mensile di 507,30 e prestano il proprio servizio nella nostra città.

Nell’ambito della progettualità del servizio civile universale, il Comune di Genova, ente referente con l’Università di Genova come co-programmante, ha realizzato il programma “Un ombrello per la Pace”, articolato in quattro progetti per un totale di 34 posti che come ambito di azione ha il rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni. Il programma si realizza anche attraverso azioni di rete realizzate da Alleanza delle Cooperative, costituita da Lega Ligure delle Cooperative e Mutue e Confcooperative, che insieme accompagneranno i giovani attraverso incontri mirati e laboratori attraverso l’utilizzo di strumenti di valutazione delle idee di impresa.

“Una memoria inclusiva 2023” è il progetto per 14 operatori volontari a cura della direzione Attività di marketing culturale, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle istituzioni culturali, in particolare alle biblioteche e musei, con particolare attenzione nella facilitazione dell’incontro tra diverse generazioni.

“Informati e preparati 2023” è il progetto per 11 operatori volontari a cura della direzione Urbanistica, del settore Protezione Civile-direzione Corpo di Polizia Locale, dell’ufficio Programmi di Edilizia residenziale sociale-direzione Politiche della Casa, focalizzato sul tema dell’abitare e della sicurezza del territorio.

“Cultura della crescita e dell’accoglienza 2023” è il progetto per 9 operatori volontari, a cura della direzione Politiche sociali e della direzione dell’Istruzione e Politiche giovanili, con l’obiettivo di informare le famiglie sui servizi extrascolastici anche rivolti ai bambini con disabilità.

“Beni culturali, saperi e nuove conoscenze-UniGe 2023” è il progetto che l’Università di Genova ha proposto a 6 giovani per promuovere il ruolo sociale ed educativo dell’Ateneo e valorizzarne il patrimonio culturale in un processo che coinvolga studenti, personale docente e tecnico amministrativo, volontari e altri stakeholder, con particolare attenzione ai valori della sostenibilità e dei principi cooperativi.

Il prossimo appuntamento aperto a tutti i giovani volontari della città sarà venerdì 15 dicembre, Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, con la collaborazione di Informagiovani e della Conferenza Ligure Enti di Servizio Civile, associazione senza fine di lucro composta dalle principali realtà del terzo settore della nostra regione impegnate nel servizio civile.