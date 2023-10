Serie D, Ligorna-Albenga si giocherà d’anticipo

Genova. Si giocherà d’anticipo uno dei derby liguri di Serie D, ovvero il match tra Ligorna e Albenga. Inizialmente programmato per domenica 29, l’incontro è stato spostato a sabato 28 ottobre. Le due squadre scenderanno in campo a Genova alle ore 14:30.

Attualmente sono cinque i punti che separano le due formazioni, con il Ligorna che ha raccolto appena 8 punti in 8 partite (così come Alba, Gozzano e Bra). Avvio di campionato migliore invece per la neo promossa Albenga che ha conquistato 13 punti (gli stessi del Città di Varese) e si trova al quinto posto in classifica.

Prima del derby, però, si svolgerà la nona giornata con gli ingauni impegnati in casa con l’Alba e i genovesi in trasferta con il Ticino.