Serie B. Sudtirol vs Sampdoria LIVE: Gonzalez sblocca il match su calcio d’angolo

SUDTIROL 0 VS SAMPDORIA 1 (53′ Gonzalez)

72′ Ammonito anche Tait, fallo su Borini che viene fermato illegalmente a centrocampo.

69′ Brivido per la panchina della Samp e dei tifosi accorsi al arco Druso. Involata di Cisco che semina Gonzalez, mette dentro per Casiraghi che viene però anticipato da Depaoli. Sangue freddissimo per il terzino blucerchiato che spazza ad un metro dalla linea di porta con l’attaccante biancorosso in pressing.

67′ Punizione da 30 metri di Casiraghi precisa ma lenta, Stankovic blocca in un tempo. Bisoli a braccia aperte chiede spiegazioni al giocatore, tutti si aspettavano un cross in area.

64′ Primo cambio anche per Andrea Pirlo: in Askildsen, out Verre.

61′ Giorgini pesca Tait in area, Stankovic battezza fuori la sfera che esce di poco sopra il 7. Sudtirol in grande spolvero dopo il gol subito, Bisoli ha rimescolato le carte in tavola con i cambi e probabilmente con qualche diversa tattica da usare. Cambio per i biancorossi: fuori Ciervo per Cisco.

60′ Ammonito Gonzalez, fallo per fermare il contropiede. Nessuna protesta da parte del giocatore che si aspettava il giallo.

55′ Cambio per il Sudtirol: fuori Rover per erkaj. Primo ammonito anche per la Samp, troppo irruento l’intervento di Kasami che si vede sventolare il giallo da Pezzuto.

53′ Facundo Gonzalez gonfia la rete di testa su palla inattiva. Giordano mette il pallone teso nel cuore dell’area, Masiello non riesce a spizzare ed il difensore uruguagio colpisce centrando la porta. Poluzzi, probabilmente non avendo una buona visibilità, si tuffa all’ultimo, toccando la sfera senza riuscire a spedirla fuori dallo specchio. Samp in vantaggio.

51′ Seconda ammonizione del match, questa volta nessun scambio di persona, il giallo è proprio per Davi che atterra Depaoli al limite destro dell’area. Punizione Samp battuta da Giordano, Odogwu devia in corner.

49′ Cross per Kasami in area, Davi in tuffo respinge in angolo.

45′ Riprende il match, primo cambio della partita operato da Bisoli: Casiraghi sostituisce Rauti.

Secondo Tempo

47′ Termina qua la prima frazione di gara. Pochissime occasioni da gol, le poche sono arrivate tutte nei primi minuti. Match ancora bloccato a centrocampo,squadre molto compatte che difficilmente concedono spazi all’avversario concedendosi anche qualche fallo in più. Pezzuto ha usato solamente una volta il cartellino giallo in questo primo tempo, probabilmente qualche ammonizione in più avrebbe potuto migliorare il palleggio e il gioco invece di ricorrere quasi sempre al fallo.

45′ Pezzuto ha concesso 2 minuti di recupero.

42′ Poluzzi raccoglie il pallone dopo la conclusione debole di Esposito. Colpo al volo dell’ex Inter arrivato dopo lo sviluppo di un corner. Ribaltamento di fronte e angolo adesso per i padroni di casa.

39′ A 5 minuti dalla fine della partita, 65% possesso palla Samp e 35% Sudtirol. Grande palleggio della squada di Pirlo che ha il pallino del gioco in mano, ma diversi passaggi sbagliati a centrocampo non riescono a spedire Esposito e Verre in area di rigore. Adesso, palla di Borini che si era allargato vicino alla bandierina a cercare la testa di Vieira. Poluzzi smanaccia fuori area con un pugno alla Superman.

34′ Grande sprint improvviso di Ciervo che lascia sul posto Giordano e prova a mettere in mezzo: fermato da Gonzalez.

30′ Ritmi partita non troppo alti che, negli ultimi 10 minuti, sono calati ulteriormente. I falli fanno da padroni in questa fase di gara, in cui l’agonismo supera la tecnica.

22′ Ancora Kasami che si intromette nella lotta tra Esposito e Vinetot e prova la conclusione di prima: pallone di molto a lato.

20′ Vinetot respinge di testa la potente conclusione di Kasami. Palla insidiosa che sembrava indirizzata verso il sette della porta.

17′ Cambio di ammonizione: Pezzuto viene richiamato dal Var, il quale si è accorto dell’errore. Scambio di persona infatti per l’arbitro di Lecce, il quale toglie l’ammonizione a Davi per darla a Rover.

16′ Prima ammonizione del match per Davi. Fallo a centrocampo su Verre: il terzino biancorosso ha arpionato la caviglia dell’attaccante ospite, il qualche era riuscito a liberarsi e puntava la porta.

13′ Primo tiro nello specchio per la Sampdoria. Borini cerca la frustata precisa e rasoterra, Poluzzi blocca in tuffo.

12′ Serie di rimpalli nell’area del Sudtirol, palla che spiove infine sui piedi di Kasami che prova il tiro da fuori: palla alta fuori dallo stadio.

5′ Prima vera occasione del match per il Sudtirol. Grande accellerata di Rover che dribbla 2 avversari, arriva sul fondo e serve Odogwu. L’attaccante nigeriano, contenuto perfettamente da Ghilardi, cerca la girata di tacco. Stankovic raccoglie tranquillamente il pallone vista la magra conclusione.

3′ Tacco di Esposito che manda Verre verso la porta, il trequartista prova la conclusione da 40 metri ma non trova lo specchio della porta.

1′ Si comincia, palla per la Sampdoria. Subito lancio lungo che viene deviato in rimessa laterale dai padroni di casa.

Primo Tempo

Nessun cambio radicale da parte di Andrea Pirlo che decide di confermare gran parte dell’undici titolare della scorsa giornata contro il Cosenza. Qualche acciacco in difesa costringe il tecnico blucerchiato ad inserire Giordano al posto di Barreca, mentre a centrocampo confermati Yepes e Vieira affiancati da Kasami. Attacco che vince non si cambia: Fabio Borini completa il tandem d’attacco con Esposito supportati da Verre. Il Sudtirol che arriva dalla vittoria esterna contro la Cremonese cerca un’altra vittoria per approdare in zona playoff. Bisoli riconferma tutti gli undici giocatori di quel match: Poluzzi in porta, la fisicità di Masiello e di Vinetot sarà affiancata da Davi e dal giovanissimo Giorgini. Peeters e Tait in mediana con Ciervo e Rover sulle fasce esterne. Rauti in attacco cercherà di aiutare Odogwu a sbloccarsi.

Sampdoria: Stankovic, Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano, Kasami, Yepes, Vieira, Borini, Verre, Esposito.

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Askildsen, Buyla, Conti, La Gumina, De Luca, Girelli, Delle Monache, Panada, Ravaglia, Ricci, Tantalocchi.

Sudtirol: Poluzzi, Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi, Ciervo, Tait, Peeters, Rover, Rauti, Odogwu.

Allenatore: Bisoli

A disposizione: Broh, Cagnano, Casiraghi, Cisco, Cuomo, Drago, Ghiringhelli, Kofler, Lonardi, Merkaj, Pecorino, Siega.

Arbitri incontro: Pezzuto di Lecce coadiuvato da Mastrodonato di Molfetta e Longo di Paola

Ammoniti: Rover (STI), Davi (STI), Kasami (SAM), Gonzalez (SAM), Tait (STI)