Serie B, Sampdoria. Legrottaglie duro verso la terna arbitrale: “Grossa disattenzione nei nostri confronti”

Sampdoria sconfitta nel finale da un’orgoglioso Sudtirol. La squadra di Andrea Pirlo riesce ad agguantare il vantaggio con Gonzalez al 53′, per poi sprofondare rovinosamente dopo il gol del pareggio di Odogwu, al quale seguono il rigore di Casiraghi (causato da un errore difensivo di Ghilardi) e il gol ipoteca di Pecorino.

Grandi proteste sia in campo che fuori per un mancato rigore non assegnato ai blucerchiati. Legrottagli si sfoga così nel post partita:”Oggi commentiamo un 3 a 1 che non rispecchia ciò che si è visto in campo. Il Sudtirol è molto bravo a capovolgere queste situazioni di svantaggio, sono stati molto più furbi di noi. C’è stata una grossa disattenzione nei nostri confronti da parte degli arbitri: con i loro errori ci hanno penalizzati. Le immagini sono chiare, ma non è quello l’unico problema, bisogna utilizzare la Var e soprattutto dovrebbe essere l’arbitro stesso a sincerarsi dell’episodio anche se gli viene comunicato che la decisione presa è giusta. Noi abbiamo protestato in campo, Borini più di una volta ha richiesto l’attenzione dell’arbitro ma lui non ha preferito andare a rivedere quel momento. Dovremmo aggiungere qualche regola che permetta di andare a visionare tutti gli episodi chiave di un match, perchè in questo modo penalizzi una squadra e un risultato: dovranno prendere provvedimenti e cambiare questo trend”.

C’è comunque la consapevolezza di non aver reagito al massimo delle possibilità: “Siamo andati in vantaggio e nel primo tempo non ci hanno mai impensierito, il pallino del gioco era nostro. Nel momento del nostro gol la squadra si è leggermente abbassata e il Sudtirol ha creato qualche occasione in più ma in modo caotico. Il loro gol li ha galvanizzati molto ed è solo colpa nostra, avremmo dovuto gestire meglio quella palla. Oggi siamo dispiaciuti, la squadra non meritava una sconfitta”.