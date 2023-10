Serie B, il gol di Borini regala un punto alla Sampdoria: Ascoli sciupone, al Del Duca termina 1-1

Risultato: Ascoli 1-1 Sampdoria (45’+3 Nestorovski, 52’ rig. Borini)

Al 95’ l’arbitro fischia tre volte. Termina 1-1 un match estremamente frizzante, una gara che permette alla Samp di tornare a fare punti e all’Ascoli di alimentare la propria serie di risultati utili consecutivi.

Al 94’ Ghilardi viene a ammonito a causa di un fallo tattico speso per impedire a Falzerano di proseguire un’azione di contropiede davvero pericolosa.

Al 91’ Askildsen rileva Verre: sostituzioni terminate anche in casa Samp.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’89’ incredibile al Del Duca. Giordano trova De Luca nel cuore dell’area di rigore il quale calcia di potenza, ma Viviano con il piede di richiamo dice “no” alla sua ex squadra compiendo un intervento provvidenziale: resiste il pari!

All’87’ Viali utilizza l’ultimo slot a sua disposizione per le sostituzioni per inserire Quaranta al posto di uno stremato Botteghin.

All’83’ Vieira e Kasami prendono il posto di Stojanovic e Girelli: Pirlo opta per inserire ancora forze fresche nel tentativo di vincere la sfida.

All’80’ ecco i primi cambi in casa Sampdoria: Giordano e De Luca rilevano Barreca e Borini.

Al 79’ Nestorovski lascia il campo tra gli applausi: dentro Manzari al suo posto, Mendes agirà nel ruolo di prima punta.

Al 76’ squadre lunghe e poche idee per una Sampdoria viva ma opaca. Nessun cambio fin qui per Andrea Pirlo, la sensazione è che servirebbero forze fresche per provare a portare a casa l’intera posta in palio.

Al 73’ Facundo Gonzalez sceglie le cattive per ostacolare la ripartenza di Di Tacchio, stendendolo: ammonizione sacrosanta per il numero 33 blucerchiato.

Al 70’ Viali opta per operare le prime due sostituzioni del match: Giovane e D’Uffizi prendono il posto di Caligara e Pablo Rodriguez.

Al 68’ Falasco pesca in area Nestorovski il quale, di testa, non trova la porta per millimetri: ancora pericolosissimo l’Ascoli su calcio piazzato, resistono in qualche modo i blucerchiati.

Al 64’ Bellusci stende Borini rimediando un cartellino giallo.

Al 60’ Botteghin sulle situazioni da palla inattiva si conferma immarcabile riuscendo a staccare indisturbato nel cuore dell’area di rigore: pallone sul fondo, ma altro rischio per la Samp.

Al 52’ Borini si presenta dagli undici metri fulminando Viviano che tocca senza però riuscire a respingere: è 1-1 al Del Duca!

Al 50’ ecco la possibile svolta del match per la Sampdoria. Caligara pasticcia in area di rigore stendendo Esposito per rimediare al suo errore: nessun dubbio per l’arbitro, sarà penalty per i blucerchiati.

Al 47’ Rodriguez da due passi manca un tap-in facile facile dopo l’ottima spiazzata di Mendes: scricchiola ancora la difesa della squadra di Andrea Pirlo, l’Ascoli si conferma in ottima forma anche in questo avvio di ripresa.

Al 46’ pronti, via e l’Ascoli sfiora il doppio vantaggio con Murru che si immola per deviare il pallone in corner: brivido in avvio per la Sampdoria.

Alle 17.25 il direttore di gara comanda l’inizio della ripresa. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo durante i primi 45’.

Termina così 1-0 un primo tempo che ha visto un ottimo Ascoli al cospetto di una Sampdoria in estrema difficoltà. Per il momento i blucerchiati non sembrano essere riusciti a trovare la svolta auspicata alla vigilia.

Al 45’+3 si sblocca il match. Falasco pesca Nestorovski al centro dell’area di rigore con il macedone che, smarcatosi agevolmente, batte Ravaglia: è 1-0 Ascoli al Del Duca!

Al 45’+2 anche Stojanovic viene ammonito per aver commesso un fallo tattico su uno scatenato Pablo Rodriguez.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 44’ sugli sviluppi della punizione assegnata per il fallo commesso da Murru Botteghin non trova la porta per centimetri da posizione ravvicinata: ennesimo brivido per una Sampdoria davvero incolore.

Al 43’ Murru viene ammonito a causa di un eccesso di irruenza nei confronti di Pablo Rodriguez.

Al 38’ è ancora l’Ascoli a rendersi pericoloso con Nestorovski, ma il suo tentativo non trova l’esito sperato: altro brivido per la Sampdoria!

Al 33’ Mendes resta a terra dopo uno scontro e l’arbitro ferma il gioco per favorire l’intervento dello staff medico dei bianconeri: i due tecnici ne approfittano per fornire alcune indicazioni tattiche ai propri giocatori.

Al 23’ Botteghin spaventa ancora gli avversari con una buona conclusione, ma Ravaglia risponde presente bloccando a terra.

Al 22’ l’Ascoli con un contropiede avvolgente arriva a spaventare nuovamente Ravaglia il quale, con i piedi, salva i suoi con un intervento strappapplausi.

Al 15’ i pochi spazi concessi dalle due retroguardie costringono i giocatori più offensivi a forzare le proprie giocate senza tuttavia ottenere gli esiti sperati: grande equilibrio al Del Duca in questa fase.

Al 7’ la Sampdoria prova a rialzare la testa con Kasami che recrimina per un possibile fallo di mano in area di rigore: tutto regolare per il signor Collu, si prosegue.

Al 4’ Borini tenta di rispondere, ma la sua conclusione viene bloccata a terra da un attento Viviano.

Al 3’ i blucerchiati confermano le difficoltà mostrate nelle ultime uscite con l’Ascoli che tenta immediatamente di approfittarne. Falasco direttamente da corner cerca il gol olimpico, ma il tentativo viene salvato sulla linea da uno straordinario Fabio Borini: brivido enorme per la Samp, inizio in salita per gli uomini di Andrea Pirlo.

Alle 16.19 il direttore di gara comanda l’inizio del match con la Sampdoria chiamata a gestire il primo possesso palla della sfida.

Arbitro della gara è il signor Collu della sezione di Cagliari. Lo Cicero di Brescia e Ricciardi di Ancona sono gli assistenti, Vergaro di Bari il quarto ufficiale. Al Var la coppia Prontera-Longo.

Le formazioni

Ascoli (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Bellusci, Falasco; Caligara, Di Tacchio, Falzerano; Mendes, Rodriguez; Nestorovski.

A disposizione: Barosi, Bolletta, Haveri, Gnahoré, Kraja, Giovane, Quaranta, D’Uffizi, Adjapong, Milanese, Manzari, Masini.

Allenatore: William Viali.



Sampdoria (3-5-2): Ravaglia; Ghilardi, Gonzalez, Murru; Stojanovic, Kasami, Yapes, Verre, Barreca; Esposito, Borini.

A disposizione: Stankovic, Vieira, Askildsen, Panada, Ricci, De Luca, Lotjonen, Malagrida, La Gumina, Giordano, Girelli, Delle Monache.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Presentazione

Ascoli. Una sola vittoria, due pareggi e cinque sconfitte. È questo il racconto in numeri dell’inizio di stagione da incubo della Sampdoria, squadra che si è ritrovata nei bassifondi della classifica di Serie B nonostante puntasse a disputare un’annata con tutt’altri obiettivi. Vincere quest’oggi diventa dunque fondamentale per gli uomini di Andrea Pirlo: la graduatoria comincia infatti a preoccupare non soltanto i tifosi, ma anche i dirigenti blucerchiati che, nel caso in cui arrivasse un ulteriore risultato negativo, potrebbero optare per sollevare dall’incarico l’ex allenatore di Juventus e Karagumruk. L’Ascoli invece, tra le mura amiche del “Cino e Lillo Del Duca”, punta ad alimentare la propria striscia positiva che dura ormai da ben tre giornate (i marchigiani hanno ottenuto due pareggi e una vittoria nelle ultime tre partite).