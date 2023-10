Serie A1, trasferta siciliana per il Park Tennis Genova. Naso: “A Siracusa ambiente caldo, pronti a battagliare”

Genova. Secondo match per le formazioni di A1 maschile e A2 femminile del Park Tennis Genova. Domenica gli uomini di capitan Gianluca Naso saranno ospiti del Matchball Siracusa e le donne di Giorgia Buchanan riceveranno, sui campi di via Zara, le marchigiane del TC Baratoff.

Nella giornata d’esordio un pareggio casalingo per il Park, 3-3 contro Crema, e sconfitta (5-1), invece, per i siracusani in casa del TC Italia Forte dei Marmi con il punto della bandiera messo a segno da Antonio Massara, sceso in campo insieme ad Antonio Caruso, Pedro Barreiros Cardoso de Sousa e Alessandro Ingarao.

“I ragazzi stanno tutti bene, abbiamo iniziato con un soddisfacente pareggio maturato contro una squadra molto attrezzata come Crema – afferma Gianluca Naso – Abbiamo ottenuto due importanti vittorie in singolare con Mager e Viola e visto all’opera con due ottimi doppi Mager-Viola e Sorrentino-Ceppellini. Siracusa sarà un altro contesto: ci sarà un ambiente caldo e voglia di riscatto dopo Forte dei Marmi ma noi siamo pronti a battagliare. Vogliamo tornare dalla Sicilia con un risultato positivo, ben consapevoli delle difficoltà celate da ognuno dei 6 match”.

Il 4-0 contro Stampa Sporting è stato il miglior avvio possibile per il Park in A2 femminile. Ora il TC Baratoff, battuto con lo stesso punteggio sia in casa a Pesaro con il TC Prato sia a Cagliari. “Baratoff non ha ancora conquistato punti, sulla carta è una squadra alla nostra portata ma dovremo vedere quale formazione presenterà e se ci sarà la loro straniera, numero 250 al mondo, che potrebbe crearci qualche problema – afferma Giorgia Buchanan – La vittoria contro Stampa Sporting ci ha trasmesso grande fiducia: le nostre giocatrici stanno bene” .