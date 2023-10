Serie A1, la Pro Recco segna 21 reti alla Roma Vis Nova

Recco. La Pro Recco vince agevolmente la sfida contro la neopromossa Roma Vis Nova: finisce 21-1 la quinta giornata di campionato a Punta Sant’Anna. Mattatore del match Kakaris, autore di cinque reti. Triplette per Aicardi e Zalanki.

Senza Hallock impegnato con la nazionale americana e Di Fulvio infortunato, Sukno inserisce nei quattordici il 2006 Mangiante. I campioni d’Italia vanno sul 5-0 e poi subiscono l’unica rete del match a 5 secondi dalla prima sirena: la beduina di Lanfranco sarà il gol più bello della sfida.

Dopo è dominio biancoceleste, con i due centri Kakaris e Aicardi immarcabili per la difesa di Tofani, oggi in panchina al posto di Calcaterra: il break di 16-0 è lo specchio di una partita che diventa presto allenamento per i biancocelesti.

Da domani a Punta Sant’Anna si ritroverà la Nazionale italiana per un collegiale che terminerà il 25 ottobre.

Il tabellino:

Pro Recco – Roma Vis Nova 21-1

(Parziali: 5-1, 4-0, 6-0, 6-0)

Pro Recco: M. Del Lungo, M. Iocchi Gratta 1, G. Zalanki 3, G. Cannella 2, A. Younger 1, A. Fondelli 1, N. Presciutti 2, G. Echenique, F. Condemi 2, K. Kakaris 5, M. Aicardi 3, G. Mangiante, T. Negri, Rossi 1. All. Sukno.

Roma Vis Nova: V. Correggia, M. Ciotti, A. Poli, N. Strkalj, L. Checchini, S. Russo, M. Di Corato, J. Lanfranco 1, A. Viskovic, A. Salipante, L. Di Rocco, M. Antonucci, J. Rubini, A. Agnolet. All. Tofani.

Arbitri: Grillo e D. Bianco.

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 6/9 più 3 rigori di cui 2 realizzati, Roma Vis Nova 0/6. Nessuno uscito per limite di falli.