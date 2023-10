Serie A1, la Pro Recco cala il poker: 10-16 sull’Astra Roma

Roma. La Pro Recco cala il poker a Ostia: contro l’Astra Nuoto Roma i campioni d’Italia si impongono per 10-16, con le triplette di Kakaris e Cannella, centrando così la quarta vittoria in campionato.

Mister Sukno concede un turno di riposo a Del Lungo, Di Fulvio e Hallock, con Negri schierato a difesa dei pali. Partono forte i biancocelesti che vanno sullo 0-4 nei primi sette minuti con la doppietta di Fondelli, la palomba di Presciutti e l’incursione centrale di Condemi. Negli ultimi 60 secondi l’Astra segna due volte con Faraglia su rigore e Lucci, ma la Pro Recco ha ancora la forza di battere Valle con Younger che segna il 2-5 a fil di sirena.

Tre gol è il divario con cui le squadre nuotano anche al cambio campo perché i padroni di casa rispondono sempre alle tre reti dei ragazzi di Sukno messe a segno da Younger, Kakaris con una bellissima girata al centro su assist di Echenique e Cannella in controfuga: dopo sedici minuti il punteggio è sul 5-8.

Nel terzo tempo si segna solo con l’uomo in più, l’Astra accorcia con Lucci, ma la Pro Recco ristabilisce il +3 con la controfuga di Condemi. Dopo il gol di Mirarchi per il meno due, i campioni d’Italia piazzano il break decisivo nella seconda metà di frazione: Cannella, Iocchi Gratta ed Echenique battono Valle fissando il punteggio sul 7-12 dopo 24 minuti di gioco. Nell’ultimo tempo si esalta Kakaris in gol altre due volte nel giro di un minuto per il 10-16 che chiude la contesa.

La Pro Recco sarà attesa martedì dalla super sfida di Champions League contro l’Olympiacos a Chiavari (inizio alle ore 19).

Il tabellino:

ASTRA NUOTO ROMA – PRO RECCO 10-16

ASTRA NUOTO ROMA: R. Valle, D. Camposecco, D. Martinelli, M. Voncina, P. Faraglia 2, A. Tartaro, C. Mirarchi 3, L. Provenziani 2, S. Boezi 1, F. Lucci 2, M. Spione, G. Valle, M. Musco, M. Maffei . All. M. Mirarchi

PRO RECCO: L. Perrone, M. Iocchi Gratta 2, G. Zalanki, G. Cannella 3, A. Younger 2, A. Fondelli 2, N. Presciutti 1, G. Echenique 1, F. Condemi 2, K. Kakaris 3, M. Aicardi, T. Negri, G. Rossi. All. S. Sukno

Arbitri: A. Guarracino e A. Petronilli

Parziali: 2-5, 3-3, 2-4, 3-4. Superiorità: Astra 5/11 + 1 rigore, Pro Recco 5/12. Usciti per limite di falli Tartaro (A) e Rossi (R) nel quarto tempo.