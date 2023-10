Serie A1: il Telimar allunga nel finale, Iren Genova Quinto superata 8 a 10

Genova. Una buona prima metà di gara, condotta sempre in vantaggio, poi fra il terzo e il quarto tempo l’allungo del Telimar Palermo, che alla piscina “Marco Paganuzzi” di Genova batte 10-8 l’Iren Genova Quinto.

Partita tesa e combattuta, giocata testa a testa fra le due squadre e con entrambi i portieri protagonisti di ottime prestazioni, alla fine i tre punti vanno alla squadra di Baldineti capace di mantenere la lucidità nei momenti topici del match. Ai biancorossi non riesce quindi il bis rispetto al successo di pochi giorni fa in casa del Catania.

“Abbiamo messo in pratica quello che ci eravamo prefissati, infatti siamo andati subito avanti mantenendo il vantaggio per una buona parte del match – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Poi nel finale abbiamo preso tanti falli in difesa, troppi, quasi il doppio dei nostri avversari. Studieremo e ci alleneremo a lungo su questi aspetti e ci faremo trovare pronti per la gara in casa del Trieste: una squadra attrezzata per grandi obiettivi, noi daremo il massimo consapevoli delle nostre potenzialità e dei nostri limiti, sui quali continuare a lavorare”.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Telimar 8-10

(Parziali: 2-1, 1-2, 2-3, 3-4)

Iren Genova Quinto: F. Massaro, J. Gambacciani 1, A. Di Somma 1, S. Villa, G. Molina Rios 2, R. Ravina 2, A. Fracas, A. Nora, N. Figari, F. Panerai 2, J. Cavano, N. Gambacciani, A. Spoli, F. Ferrando. All. L. Bittarello

Telimar: E. Jurisic, E. Marini, A. Vitale, E. Fabiano, A. Giorgetti 3, J. Hooper 2, A. Giliberti, M. Metodiev, F. Lo Cascio, D. Occhione 2, R. Lo Dico 1, Q. Woodhead 2, R. Girasole Nunez, A. Nuzzo. All. M. Baldineti

Arbitri: A. Severo e S. Alfi

Note. Usciti per limite di falli Figari (G) e Vitale (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Iren Genova Quinto 4/9, Telimar 3/14 più 1 rigore.