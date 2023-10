Serie A1, il Park Tennis Genova pareggia all’esordio con Crema

Genova. Un pari (3-3) per la squadra maschile del Park Tennis Genoca in A1 con Crema e una rotonda vittoria (4-0) per il team femminile in A2 con Stampa Sporting. Questo l’esito dei primi due impegni stagionali casalinghi di campionato per i ragazzi di capitan Gianluca Naso e per le ragazze della capitana Giorgia Buchanan.

Primo punto in Serie A1 maschile per il Park al termine di una sfida equilibratissima. Matteo Viola bagna il suo esordio con i colori gialloblù con una vittoria. Finisce 6/3 6/3 contro Lorenzo Bresciani in in un’ora e 7 minuti. Andrea Arnaboldi pareggia il conto in un’ora e 34 minuti: il primo combattutissimo set contro Luigi Sorrentino vede il trentacinquenne lombardo prevalere per 7/5, il secondo finisce 6/4.

Crema ribalta la sfida con Luka Mikrut: il diciannovenne croato ha vita facile contro Alessandro Ceppellini, battuto in 52 minuti con il punteggio di 6/0 6/2. Il punto del 2-2 lo firma Gianluca Mager: primo set (6/0) in scioltezza contro Vincent Ruggeri che risorge nel secondo e dà del filo da torcere. Mager è bravo a non scomporsi e a riprendere in mano il match al nono gioco (5/4) prima di imporsi con il break decisivo al dodicesimo gioco (7/5).

Capitolo doppi. Contro Mikrut e Bresciani, Mager e Viola vincono il primo set 6/3 dando prova di coesione ma poi cedono il secondo 4/6. Al supertiebreak Park perde il servizio (0/1) ma poi strappa i successivi due (2/1). Il Park allunga (4/2) e mantiene (5/3 e 6/4) le distanze prima di realizzare un break e allontanarsi (8/4) grazie a smash di Viola e servizio Mager. Sul 9/4, il Park sfrutta il secondo match point e chiude cosi 10-5.

Nel primo set, contro Ruggeri e Golubev, Ceppellini e Sorrentino vanno sul 4-0, poi subiscono la parziale rimonta di prima di chiudere 6/4. Ruggeri e Golubev restituiscono la cortesia nel secondo set con analogo punteggio. Crema parte forte nel supertiebreak e si porta sul 4/1. Park si avvicina 4/3 sfruttando il doppio servizio e poi break per il pareggio (4/4). Crema ritrova la forza per portarsi avanti (7/5) e mantenere le distanze (8-6) prima che un ace Ceppellini riporti sotto il Park. Break (8/8), poi Crema la chiude (10/8).

“Speravamo di cominciare con un successo ma, per come si era messa la situazione, con gli incastri dei singolari e dei doppi, siamo contenti – dice capitan Naso -. Siamo appena agli inizi, il campionato è lungo e questo girone molto equilibrato. I ragazzi si sono contraddistinti per Il’atteggiamento e per lo spirito di squadra, primo obiettivo che ci siamo posti”.

Netto successo ieri per il Park Tennis Genova all’esordio nel campionato di Serie A2 femminile. Le ragazze del capitano Giorgia Buchanan superano con un perentorio 4-0 Stampa Sporting Torino sui campi di via Zara.

La lettone Darja Semenistaja esordisce nella maniera migliore con un convincente 6/3 6/4 a Chiara Fornasieri dopo un’ora e 51 minuti. Ci vogliono tre set a Cristiana Ferrando per avere ragione di Stefania Chieppa: dopo 2 ore e 27 minuti, finisce 6/4 1/6 6/1. Due ore e tre minuti per un nuovo sudato ma preziosissimo successo: è il punto del 3-0 regalato da Lucrezia Musetti dopo il 4/6 6/3 6/4 rifilato ad Anna Maria Procacci. Il doppio Semenistaja-Musetti supera 6/3 6/4 Chieppa-Gardella.

“Le ragazze sono state davvero bravissime contro una squadra molto forte con giocatrici esperte come Stefania Chieppa – racconta la capitana Buchanan -. Semeņistaja ha giocato una buonissima partita contro Fornasieri. Cristiana Ferrando ha lottato tantissimo, al suo esordio casalingo, contro la Chieppa e ha saputo esprimere le sue qualità nei momenti topici del match. La grande leonessa è stata Lucrezia Musetti, abile a vincere un difficile match e poi a ripetersi nel doppio con la Semeņistaja. Vittoria di grande fiducia, non potevamo sperare di meglio. Bellissimo gruppo con ragazze brave a mettersi a disposizione l’una per l’altra. Speriamo di continuare cosi”.