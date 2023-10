Serie A, Udinese-Genoa LIVE: Gudmundsson incontenibile, è 1-2 rossoblù all’intervallo

Risultato: Udinese 1-2 Genoa (13’ Gudmundsson, 23’ Lucca, 40’ Gudmundsson) [Live]

Termina 1-2 senza ulteriori emozioni un primo tempo davvero divertente, una prima frazione di gara che ha consacrato il talento di Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa che con la sua imprevedibilità ha fatto impazzire la retroguardia friulana.

Il signor Mariani comanda 2 minuti di recupero.

Al 42’ Success compie un fallo di frustrazione che gli costa un cartellino giallo.

Al 40’ riecco l’uragano Albert Gudmundsson. L’islandese, dopo un ottimo lavoro spalle alla porta di Retegui, ringrazia il compagno trasformando in un assist il suo scarico: Silvestri battuto per la seconda volta, è 1-2 al Bluenergy Stadium!

Al 35’ linee intasate e tanta intensità in campo, la posta in palio si fa sentire per entrambe le squadre.

Al 27’ Gudmundsson si conferma indemoniato trovando la rete del nuovo vantaggio rossoblù, ma il direttore di gara, richiamato dal Var, annulla tutto a causa di una posizione di offside.

Al 23’ ecco lo squillo degli uomini di Sottil. Kamara mette un buon pallone in mezzo che sbatte su Haps: ne approfitta Lucca che, con una staffilata impressionante, batte Martinez. È 1-1 il risultato! Ammonito inoltre l’estremo difensore rossoblù per proteste.

Al 20’ l’Udinese prova a reagire senza tuttavia riuscire a creare delle vere e proprie occasioni da gol.

Al 13’ si sblocca il match. Silvestri sbaglia in fase d’impostazione favorendo il recupero palla di Frendrup il quale innesca Gudmundsson che, con un vero e proprio missile dal limite dell’area, fulmina l’estremo difensore dei friulani: è 0-1 al Bluenergy Stadium!

All’8’ Gudmundsson ubriaca il proprio marcatore trovando Retegui al centro dell’area di rigore, ma la conclusione del bomber rossoblù termina larga.

Al 5’ le due squadre palleggiano molto studiandosi, ancora nessun affondo significativo da parte delle due formazioni.

Alle 15.03 prende il via la sfida con il primo possesso palla che è dell’Udinese.

Alle 15.01 l’arbitro comanda un minuto di silenzio per commemorare le vittime del disastro del Vajont.

Le formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Pereyra, Walace, Lovric, Kamara; Success, Lucca.

A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Quina, Ferreira, Akè, Tikvic, Camara, Samardzic, Thauvin, Kabasele, Payero, Zemura, Pafundi. Allenatore: Sottil.

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui.

A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Messias, Vogliacco, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Galdames. Allenatore: Gilardino.

Presentazione

Udine. Quest’oggi presso la Dacia Arena Udinese e Genoa si sfidano in occasione della settima giornata di Serie A. I rossoblù, galvanizzati dalla roboante vittoria ottenuta contro la Roma nel turno infrasettimanale, proveranno a ripetersi nello scontro salvezza odierno, questo mentre i friulani cercheranno di ottenere la prima vittoria stagionale.