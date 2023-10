Sergio Mattarella e Giorgia Meloni insieme a Genova per dare il via all’assemblea dei Comuni italiani

Genova. E’ il capoluogo ligure la città scelta per la quarantesima assemblea annuale di Anci, l’associazione dei Comuni italiani. Un parterre di partecipanti e istituzioni da rendere Genova per tre giorni, dal 24 al 26 ottobre, una sorta di dependance della capitale. Attesa una raffica di ministri ma, proprio nella serata dell’apertura, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del consiglio Giorgia Meloni.

La notizia era nell’aria già da qualche settimana ma è diventata ufficiale con la pubblicazione del programma dell’assemblea Anci. I cerimoniali e la prefettura, insieme alle forze dell’ordine, si stanno occupando di organizzare al meglio la logistica e la sicurezza. L’ultima volta che il presidente Mattarella aveva visitato Genova era stata il 20 agosto 2020 stata in occasione dell’inaugurazione del ponte San Giorgio, il nuovo viadotto Polcevera mentre la premier Meloni è arrivata di recente, durante l’ultima edizione del Salone Nautico.

L’assemblea annuale dell’Anci, dal titolo “Tre colori sul cuore. I sindaci uniscono l’Italia” si terrà nel padiglione Jean Nouvel dell’ex Fiera di Genova e si aprirà con i saluti affidati ai “padroni di casa”: il sindaco di Genova, che è anche presidente di Anci Liguria, Marco Bucci, e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Seguirà l’intervento di Giorgia Meloni, mentre il senatore a vita Renzo Piano precederà con il suo intervento la relazione del presidente dell’Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari. Mattarella presenzierà a questa fase dell’appuntamento.

Mercoledì 25 ottobre 2023 è prevista la partecipazione di altri esponenti di governo e parlamento: da vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio al ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Interverranno poi il ministro per la PA Paolo Zangrillo, quello dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, e quello delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Tutte figure chiave per diversi dossier caldissimi a Genova e in Liguria: dall’ex Ilva ai depositi chimici passando per gronda e rigassificatore.

Il pomeriggio del 25 ottobre si daranno il cambio nei panel il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l’innovazione tecnologica Alessio Butti, il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffale Fitto, il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Nella giornata conclusiva, giovedì 26 ottobre 2023 sono indicati come presenti il ministro della Salute Andrea Schillaci e i ministri per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nonché quelli dell’Agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Nell’ultima sessione dovrebbe vedersi anche la ministro al Turismo Daniela Santanché insieme al titolare del dicastero di Economia e delle Finanza, Giancarlo Giorgetti.